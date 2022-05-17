https://ria.ru/20220517/neft-1789017148.html
Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.05.2022
Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:11
2022-05-17T15:11
2022-05-17T15:11
владимир путин
нефть
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789016712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_aaf0c51f457780329d0916b7b77f7a9e.jpg
Владимир Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789016712_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_94802c8afcb11cbdc76e04b2abe26700.jpg
LIVE: Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли
LIVE: Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли
2022-05-17T15:11
true
PT10M45S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нефть, санкции в отношении россии, видео
Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли.
2022-05-17T15:11
true
PT10M45S
Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию нефтяной отрасли.