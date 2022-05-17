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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель - РИА Новости, 17.05.2022
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T04:58
2022-05-17T04:58
2022-05-17T04:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
экономика
brent
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 04.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 115,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 112,5 доллара.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, экономика, brent
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта