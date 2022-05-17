https://ria.ru/20220517/neft-1788924385.html

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель - РИА Новости, 17.05.2022

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T04:58

2022-05-17T04:58

2022-05-17T04:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

экономика

brent

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 04.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 115,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 112,5 доллара.

https://ria.ru/20220516/benzin-1788893558.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, экономика, brent