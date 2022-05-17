18:29 17.05.2022 (обновлено: 18:40 17.05.2022)
России необходимо ускорить развитие прикладной науки, заявил Медведев
Замглавы Совбеза Медведев: развитие прикладной науки необходимо для импортозамещения
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Необходимо ускорить развитие прикладной науки и наращивать импортозамещение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза во вторник провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ).
"Сегодня мы должны ускорить развитие прикладной науки, которая нацелена на конкретные результаты в самой короткой перспективе и наращивать импортозамещение в самом широком смысле этого слова", - сказал Медведев.
Он упомянул продемонстрированные ему в Сарове новейшие лазерные установки. "Это результат коллективного труда, с другой стороны, это большой технологический проект, который был осуществлён на базе российских технологий. Импортозамещение в широком смысле этого слова для нас имеет ключевое значение. Нам нужно использовать свои оригинальные технологии, дать импульс развитию российских производств и, конечно, не прекращать сотрудничество с теми партнёрами, которые не поддаются давлению Запада и идут своим путём и в науке, и в производстве, и в прикладной сфере", - сказал он.
Он подчеркнул, что к таким наукоёмким проектам, безусловно, должен подключаться бизнес, он может выступать и заказчиком, и инициатором. "Речь идёт не только о Росатоме, хотя он и главный ключевой участник, но и другие крупные предприятия и корпорации заинтересованы в развитии отечественных производств, внедрении инноваций. Вложение в такие разработки - это инвестиции в будущее отечественного предпринимательства, отечественных компаний, отечественной науки", - подчеркнул Медведев.