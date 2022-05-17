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России необходимо ускорить развитие прикладной науки, заявил Медведев - РИА Новости, 17.05.2022
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России необходимо ускорить развитие прикладной науки, заявил Медведев
России необходимо ускорить развитие прикладной науки, заявил Медведев - РИА Новости, 17.05.2022
России необходимо ускорить развитие прикладной науки, заявил Медведев
Необходимо ускорить развитие прикладной науки и наращивать импортозамещение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:29
2022-05-17T18:40
технологии
саров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Необходимо ускорить развитие прикладной науки и наращивать импортозамещение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза во вторник провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ)."Сегодня мы должны ускорить развитие прикладной науки, которая нацелена на конкретные результаты в самой короткой перспективе и наращивать импортозамещение в самом широком смысле этого слова", - сказал Медведев.Он упомянул продемонстрированные ему в Сарове новейшие лазерные установки. "Это результат коллективного труда, с другой стороны, это большой технологический проект, который был осуществлён на базе российских технологий. Импортозамещение в широком смысле этого слова для нас имеет ключевое значение. Нам нужно использовать свои оригинальные технологии, дать импульс развитию российских производств и, конечно, не прекращать сотрудничество с теми партнёрами, которые не поддаются давлению Запада и идут своим путём и в науке, и в производстве, и в прикладной сфере", - сказал он.Он подчеркнул, что к таким наукоёмким проектам, безусловно, должен подключаться бизнес, он может выступать и заказчиком, и инициатором. "Речь идёт не только о Росатоме, хотя он и главный ключевой участник, но и другие крупные предприятия и корпорации заинтересованы в развитии отечественных производств, внедрении инноваций. Вложение в такие разработки - это инвестиции в будущее отечественного предпринимательства, отечественных компаний, отечественной науки", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20220517/suverenizatsiya-1789061849.html
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технологии, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий медведев, совет безопасности рф
18:29 17.05.2022 (обновлено: 18:40 17.05.2022)
 
России необходимо ускорить развитие прикладной науки, заявил Медведев

Замглавы Совбеза Медведев: развитие прикладной науки необходимо для импортозамещения

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Необходимо ускорить развитие прикладной науки и наращивать импортозамещение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза во вторник провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ).
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
16:09
Патрушев заявил, что для суверенизации науки предстоит многое сделать
"Сегодня мы должны ускорить развитие прикладной науки, которая нацелена на конкретные результаты в самой короткой перспективе и наращивать импортозамещение в самом широком смысле этого слова", - сказал Медведев.
Он упомянул продемонстрированные ему в Сарове новейшие лазерные установки. "Это результат коллективного труда, с другой стороны, это большой технологический проект, который был осуществлён на базе российских технологий. Импортозамещение в широком смысле этого слова для нас имеет ключевое значение. Нам нужно использовать свои оригинальные технологии, дать импульс развитию российских производств и, конечно, не прекращать сотрудничество с теми партнёрами, которые не поддаются давлению Запада и идут своим путём и в науке, и в производстве, и в прикладной сфере", - сказал он.
Он подчеркнул, что к таким наукоёмким проектам, безусловно, должен подключаться бизнес, он может выступать и заказчиком, и инициатором. "Речь идёт не только о Росатоме, хотя он и главный ключевой участник, но и другие крупные предприятия и корпорации заинтересованы в развитии отечественных производств, внедрении инноваций. Вложение в такие разработки - это инвестиции в будущее отечественного предпринимательства, отечественных компаний, отечественной науки", - подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17:56
России есть что противопоставить внешнему давлению, заявил Медведев
 
ТехнологииСаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
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