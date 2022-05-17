https://ria.ru/20220517/natsionalisty-1789120844.html

Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов

Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов - РИА Новости, 17.05.2022

Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов

Двадцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за сутки, также войска республики за то же время уничтожили восемь... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:23

2022-05-17T19:23

2022-05-17T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

вооруженные силы украины

днр

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Двадцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за сутки, также войска республики за то же время уничтожили восемь огневых точек, одну БМП, один БТР и один грузовой автомобиль, следует из сообщения Народной милиции ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 29 украинских националистов, восемь огневых точек, одну БМП, один БТР и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/kherson-1788979424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр