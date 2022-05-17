https://ria.ru/20220517/natsionalisty-1789120844.html
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов - РИА Новости, 17.05.2022
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов
Двадцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за сутки, также войска республики за то же время уничтожили восемь... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:23
2022-05-17T19:23
2022-05-17T20:10
специальная военная операция на украине
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донбасс
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Двадцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за сутки, также войска республики за то же время уничтожили восемь огневых точек, одну БМП, один БТР и один грузовой автомобиль, следует из сообщения Народной милиции ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 29 украинских националистов, восемь огневых точек, одну БМП, один БТР и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/kherson-1788979424.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр
19:23 17.05.2022 (обновлено: 20:10 17.05.2022)
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов
Народная милиция ДНР: войска республики уничтожили за сутки 29 украинских националистов