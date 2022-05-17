Рейтинг@Mail.ru
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/natsionalisty-1789120844.html
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов - РИА Новости, 17.05.2022
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов
Двадцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за сутки, также войска республики за то же время уничтожили восемь... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:23
2022-05-17T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784893884_0:305:3071:2032_1920x0_80_0_0_52cb1d054af2e97925a2618e4c92d116.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Двадцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за сутки, также войска республики за то же время уничтожили восемь огневых точек, одну БМП, один БТР и один грузовой автомобиль, следует из сообщения Народной милиции ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 29 украинских националистов, восемь огневых точек, одну БМП, один БТР и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/kherson-1788979424.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784893884_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_a47f7f7f88960eaa5e470f6e06f5b35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр
19:23 17.05.2022 (обновлено: 20:10 17.05.2022)
 
Войска ДНР уничтожили за сутки 29 украинских националистов

Народная милиция ДНР: войска республики уничтожили за сутки 29 украинских националистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Двадцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за сутки, также войска республики за то же время уничтожили восемь огневых точек, одну БМП, один БТР и один грузовой автомобиль, следует из сообщения Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 29 украинских националистов, восемь огневых точек, одну БМП, один БТР и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия украинского обстрела в пригороде Херсона - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 11:54Специальная военная операция на Украине
Украинские националисты в понедельник ударили из "Смерча" по Херсону
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала