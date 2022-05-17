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ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/natsionalisty-1788979132.html
ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки
ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 17.05.2022
ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки
ВКС России высокоточными ракетами уничтожили два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:53
2022-05-17T12:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами уничтожили два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщил в вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники", - заявил он.Кроме того, поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Констанитновка Донецкой народной республики.
донецкая народная республика
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, украина
11:53 17.05.2022 (обновлено: 12:06 17.05.2022)
 
ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки

Минобороны: ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчик возле самолета Су-25 "Грач", задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении
Летчик возле самолета Су-25 Грач, задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости
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Летчик возле самолета Су-25 "Грач", задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами уничтожили два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщил в вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники", - заявил он.
Кроме того, поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Констанитновка Донецкой народной республики.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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