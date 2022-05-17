https://ria.ru/20220517/natsionalisty-1788979132.html

ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки

ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 17.05.2022

ВКС России уничтожили более 470 украинских националистов за сутки

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:53

2022-05-17T11:53

2022-05-17T12:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВКС России высокоточными ракетами уничтожили два украинских пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и два склада с вооружением и боеприпасами, сообщил в вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники", - заявил он.Кроме того, поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Констанитновка Донецкой народной республики.

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, украина