https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов
Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов - РИА Новости, 17.05.2022
Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов
Националистические батальоны чинят зверства и убивают мирных жителей, обычные военнослужащие их боятся, рассказал пленный украинский военный Александр Черваков, РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:45
2022-05-17T09:45
2022-05-17T11:14
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Националистические батальоны чинят зверства и убивают мирных жителей, обычные военнослужащие их боятся, рассказал пленный украинский военный Александр Черваков, кадры опроса которого предоставило Минобороны России."На каждом из них – немецкая свастика, сразу было видно, что это добровольческие батальоны "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело – ред.) или "Айдар"… Они 8 лет грабили убивали, какое к ним будет отношение", - рассказал Черваков.По его словам, нацбаты всем внушают страх - как мирным жителям, так и военнослужащим, для них дать очередь по толпе людей – все равно что "друг на друга посмотреть".Черваков рассказал, что с их заставы ушли, не захотев воевать, 12 человек из 30, причем такое было возможно только "первое время". "Потом ты уже не уйдешь никуда – ты стоишь вместе с нацбатами, вместе с ВСУ, ты там попробуй ещё куда-нибудь двинься", - поделился он.Черваков заявил, что нацбатальоны "много людей убили, мирных жителей". "Северодонецк был уничтожен практически, несмотря на то, что там не было ни одного русского военного. Он был уничтожен украинской армией", - сказал он.Пленный добавил, что в украинских войсках моральный дух поддерживается при помощи патриотических лозунгов, алкоголя и наркотиков. "Им разрешалось просто и пить, и курить, и нюхать", - заявил он.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"8 лет грабили и убивали, кого хотели" – украинский пленный об отрядах "Азов" и "Айдар"
Очередной пленный украинский военнослужащий. Рассказывает о бесчинствах нацбатов и о том что населенные пункты где стоят нацбаты уничтожаются ещё до боестолкновений. Нацики убивают, пытают и насилуют мирных жителей. И их боятся даже украинские силовики.
2022-05-17T09:45
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РИА Новости
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
09:45 17.05.2022 (обновлено: 11:14 17.05.2022)
Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов
Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов и страхе перед ними
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Националистические батальоны чинят зверства и убивают мирных жителей, обычные военнослужащие их боятся, рассказал пленный украинский военный Александр Черваков, кадры опроса которого предоставило Минобороны России.
"На каждом из них – немецкая свастика, сразу было видно, что это добровольческие батальоны "Азов" (против его боевиков в РФ
заведено уголовное дело – ред.) или "Айдар"… Они 8 лет грабили убивали, какое к ним будет отношение", - рассказал Черваков.
По его словам, нацбаты всем внушают страх - как мирным жителям, так и военнослужащим, для них дать очередь по толпе людей – все равно что "друг на друга посмотреть".
Черваков рассказал, что с их заставы ушли, не захотев воевать, 12 человек из 30, причем такое было возможно только "первое время". "Потом ты уже не уйдешь никуда – ты стоишь вместе с нацбатами, вместе с ВСУ
, ты там попробуй ещё куда-нибудь двинься", - поделился он.
Черваков заявил, что нацбатальоны "много людей убили, мирных жителей". "Северодонецк был уничтожен практически, несмотря на то, что там не было ни одного русского военного. Он был уничтожен украинской армией", - сказал он.
Пленный добавил, что в украинских войсках моральный дух поддерживается при помощи патриотических лозунгов, алкоголя и наркотиков. "Им разрешалось просто и пить, и курить, и нюхать", - заявил он.