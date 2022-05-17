https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов

Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов - РИА Новости, 17.05.2022

Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов

Националистические батальоны чинят зверства и убивают мирных жителей, обычные военнослужащие их боятся, рассказал пленный украинский военный Александр Черваков, РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:45

2022-05-17T09:45

2022-05-17T11:14

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Националистические батальоны чинят зверства и убивают мирных жителей, обычные военнослужащие их боятся, рассказал пленный украинский военный Александр Черваков, кадры опроса которого предоставило Минобороны России."На каждом из них – немецкая свастика, сразу было видно, что это добровольческие батальоны "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело – ред.) или "Айдар"… Они 8 лет грабили убивали, какое к ним будет отношение", - рассказал Черваков.По его словам, нацбаты всем внушают страх - как мирным жителям, так и военнослужащим, для них дать очередь по толпе людей – все равно что "друг на друга посмотреть".Черваков рассказал, что с их заставы ушли, не захотев воевать, 12 человек из 30, причем такое было возможно только "первое время". "Потом ты уже не уйдешь никуда – ты стоишь вместе с нацбатами, вместе с ВСУ, ты там попробуй ещё куда-нибудь двинься", - поделился он.Черваков заявил, что нацбатальоны "много людей убили, мирных жителей". "Северодонецк был уничтожен практически, несмотря на то, что там не было ни одного русского военного. Он был уничтожен украинской армией", - сказал он.Пленный добавил, что в украинских войсках моральный дух поддерживается при помощи патриотических лозунгов, алкоголя и наркотиков. "Им разрешалось просто и пить, и курить, и нюхать", - заявил он.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787496041.html

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"8 лет грабили и убивали, кого хотели" – украинский пленный об отрядах "Азов" и "Айдар" Очередной пленный украинский военнослужащий. Рассказывает о бесчинствах нацбатов и о том что населенные пункты где стоят нацбаты уничтожаются ещё до боестолкновений. Нацики убивают, пытают и насилуют мирных жителей. И их боятся даже украинские силовики. 2022-05-17T09:45 true PT4M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина