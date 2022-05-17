https://ria.ru/20220517/nato-1789107069.html

Глава МИД Финляндии возглавит делегацию на переговорах с НАТО

Глава МИД Финляндии возглавит делегацию на переговорах с НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Глава МИД Финляндии возглавит делегацию на переговорах с НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто возглавит делегацию страны на переговорах с НАТО по вступлению в Североатлантический альянс, сообщает финский... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:58

2022-05-17T18:58

2022-05-17T18:58

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто возглавит делегацию страны на переговорах с НАТО по вступлению в Североатлантический альянс, сообщает финский кабмин."Во вторник, 17 мая 2022 г., президент Финляндской Республики принял решение по предложению правительства уведомить Организацию Североатлантического договора (НАТО) о заинтересованности Финляндии в участии в переговорах о вступлении в НАТО и назначил делегацию для переговоров с НАТО и ее странами-членами", - говорится в сообщении.Декларация Финляндии о заинтересованности во вступлении в НАТО и участии в переговорах о вступлении оформлена в виде письма, подписанного министром иностранных дел, которое будет передано генеральному секретарю НАТО, уточняется в сообщении. После получения письма НАТО рассмотрит этот вопрос и примет решение о приглашении Финляндии на переговоры о вступлении. Переговоры о присоединении будут охватывать политические, юридические вопросы, тему ресурсов, информационной безопасности, а также оборонные и военные вопросы."Министр иностранных дел Пекка Хаависто возглавит делегацию Финляндии, назначенную президентом республики, а министр обороны Антти Кайкконен будет исполнять обязанности заместителя главы делегации. В состав делегации входят представители министерства иностранных дел, министерства обороны, представители командования Сил обороны Финляндии и министерства финансов", - уточняет кабмин.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, пекка хаависто, мид финляндии, нато