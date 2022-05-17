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Глава МИД Финляндии возглавит делегацию на переговорах с НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Глава МИД Финляндии возглавит делегацию на переговорах с НАТО
Глава МИД Финляндии возглавит делегацию на переговорах с НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Глава МИД Финляндии возглавит делегацию на переговорах с НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто возглавит делегацию страны на переговорах с НАТО по вступлению в Североатлантический альянс, сообщает финский... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:58
2022-05-17T18:58
в мире
финляндия
пекка хаависто
мид финляндии
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто возглавит делегацию страны на переговорах с НАТО по вступлению в Североатлантический альянс, сообщает финский кабмин."Во вторник, 17 мая 2022 г., президент Финляндской Республики принял решение по предложению правительства уведомить Организацию Североатлантического договора (НАТО) о заинтересованности Финляндии в участии в переговорах о вступлении в НАТО и назначил делегацию для переговоров с НАТО и ее странами-членами", - говорится в сообщении.Декларация Финляндии о заинтересованности во вступлении в НАТО и участии в переговорах о вступлении оформлена в виде письма, подписанного министром иностранных дел, которое будет передано генеральному секретарю НАТО, уточняется в сообщении. После получения письма НАТО рассмотрит этот вопрос и примет решение о приглашении Финляндии на переговоры о вступлении. Переговоры о присоединении будут охватывать политические, юридические вопросы, тему ресурсов, информационной безопасности, а также оборонные и военные вопросы."Министр иностранных дел Пекка Хаависто возглавит делегацию Финляндии, назначенную президентом республики, а министр обороны Антти Кайкконен будет исполнять обязанности заместителя главы делегации. В состав делегации входят представители министерства иностранных дел, министерства обороны, представители командования Сил обороны Финляндии и министерства финансов", - уточняет кабмин.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, финляндия, пекка хаависто, мид финляндии, нато
18:58 17.05.2022
 
Глава МИД Финляндии возглавит делегацию на переговорах с НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто возглавит делегацию на переговорах с НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто возглавит делегацию страны на переговорах с НАТО по вступлению в Североатлантический альянс, сообщает финский кабмин.
"Во вторник, 17 мая 2022 г., президент Финляндской Республики принял решение по предложению правительства уведомить Организацию Североатлантического договора (НАТО) о заинтересованности Финляндии в участии в переговорах о вступлении в НАТО и назначил делегацию для переговоров с НАТО и ее странами-членами", - говорится в сообщении.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
Декларация Финляндии о заинтересованности во вступлении в НАТО и участии в переговорах о вступлении оформлена в виде письма, подписанного министром иностранных дел, которое будет передано генеральному секретарю НАТО, уточняется в сообщении. После получения письма НАТО рассмотрит этот вопрос и примет решение о приглашении Финляндии на переговоры о вступлении. Переговоры о присоединении будут охватывать политические, юридические вопросы, тему ресурсов, информационной безопасности, а также оборонные и военные вопросы.
"Министр иностранных дел Пекка Хаависто возглавит делегацию Финляндии, назначенную президентом республики, а министр обороны Антти Кайкконен будет исполнять обязанности заместителя главы делегации. В состав делегации входят представители министерства иностранных дел, министерства обороны, представители командования Сил обороны Финляндии и министерства финансов", - уточняет кабмин.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияПекка ХаавистоМИД ФинляндииНАТО
 
 
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