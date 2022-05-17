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В Швецию прибыл первый офицер НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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В Швецию прибыл первый офицер НАТО
В Швецию прибыл первый офицер НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
В Швецию прибыл первый офицер НАТО
Первый офицер НАТО, норвежский подполковник Асле Странд, прибыл в Швецию во вторник, сообщило минобороны Швеции. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:29
2022-05-17T18:29
швеция
нато
в мире
норвегия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый офицер НАТО, норвежский подполковник Асле Странд, прибыл в Швецию во вторник, сообщило минобороны Швеции.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
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швеция, нато, в мире, норвегия
18:29 17.05.2022
 
В Швецию прибыл первый офицер НАТО

Первый офицер НАТО, норвежский подполковник Странд, прибыл в Швецию во вторник

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Швеции и Евросоюза
Флаги Швеции и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый офицер НАТО, норвежский подполковник Асле Странд, прибыл в Швецию во вторник, сообщило минобороны Швеции.

"В ближайшем будущем офицеры связи из нескольких стран НАТО начнут службу в штаб-квартире. Подполковник Асле Странд был первым из них на своем новом рабочем месте", - говорится в сообщении министерства обороны Швеции.

В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
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