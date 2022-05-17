https://ria.ru/20220517/nato-1789096096.html

Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал во вторник заявку на вступление страны в Североатлантический альянс, следует из прямой трансляции,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:19

2022-05-17T18:19

2022-05-17T18:53

в мире

нато

финляндия

владимир путин

россия

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саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал во вторник заявку на вступление страны в Североатлантический альянс, следует из прямой трансляции, которая велась на сайте финского кабмина.Письмо адресовано НАТО и выражает заинтересованность Финляндии о начале переговоров о членстве.Подписанное Хаависто письмо будет передано послу Финляндии в НАТО Клаусу Корхонену в штаб-квартире НАТО, который непосредственно передаст его в структуры альянса.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/shvetsiya-1789092721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нато, финляндия, владимир путин, россия, европа, саули ниинисте