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Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал во вторник заявку на вступление страны в Североатлантический альянс, следует из прямой трансляции,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:19
2022-05-17T18:53
в мире
нато
финляндия
владимир путин
россия
европа
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал во вторник заявку на вступление страны в Североатлантический альянс, следует из прямой трансляции, которая велась на сайте финского кабмина.Письмо адресовано НАТО и выражает заинтересованность Финляндии о начале переговоров о членстве.Подписанное Хаависто письмо будет передано послу Финляндии в НАТО Клаусу Корхонену в штаб-квартире НАТО, который непосредственно передаст его в структуры альянса.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/shvetsiya-1789092721.html
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в мире, нато, финляндия, владимир путин, россия, европа, саули ниинисте
18:19 17.05.2022 (обновлено: 18:53 17.05.2022)
 
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал во вторник заявку на вступление страны в Североатлантический альянс, следует из прямой трансляции, которая велась на сайте финского кабмина.
"Это письмо генеральному секретарю НАТО (Йенсу) Столтенбергу", - сказал Хаависто, подписывая документ.
Письмо адресовано НАТО и выражает заинтересованность Финляндии о начале переговоров о членстве.
Подписанное Хаависто письмо будет передано послу Финляндии в НАТО Клаусу Корхонену в штаб-квартире НАТО, который непосредственно передаст его в структуры альянса.
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18:05В мире
В Швеции уточнили формат и дату подачи заявки в НАТО
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
 
В миреНАТОФинляндияВладимир ПутинРоссияЕвропаСаули Ниинисте
 
 
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