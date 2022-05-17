https://ria.ru/20220517/nato-1789092157.html
Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД
Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД
Решение о членстве в НАТО теперь выдается фактически моментально, в угоду геополитическим интересам, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:02
2022-05-17T18:02
2022-05-17T18:03
в мире
нато
швеция
финляндия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Решение о членстве в НАТО теперь выдается фактически моментально, в угоду геополитическим интересам, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО в среду, 18 мая. Ряд стран альянса уже высказались за их присоединение и оперативное вступление в альянс."После многих лет упоминаний, периодических повторений того, что каждая страна-абитуриент должна пройти целый ряд неотменимых фаз, неотменимых каких-то стадий подготовки к членству - включающих, среди прочего, так называемый План действий для членства - теперь вдруг все это в одночасье перечеркивается, приносится в жертву политическим, а точнее геополитическим соображениям, которые доминируют в западных столицах и, пожалуйста: входной билет выдается моментально", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, швеция, финляндия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
18:02 17.05.2022 (обновлено: 18:03 17.05.2022)
Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД
Рябков: решение о членстве в НАТО стали принимать в угоду геополитическим интересам