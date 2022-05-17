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Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
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Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД
Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД
Решение о членстве в НАТО теперь выдается фактически моментально, в угоду геополитическим интересам, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:02
2022-05-17T18:03
в мире
нато
швеция
финляндия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Решение о членстве в НАТО теперь выдается фактически моментально, в угоду геополитическим интересам, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО в среду, 18 мая. Ряд стран альянса уже высказались за их присоединение и оперативное вступление в альянс."После многих лет упоминаний, периодических повторений того, что каждая страна-абитуриент должна пройти целый ряд неотменимых фаз, неотменимых каких-то стадий подготовки к членству - включающих, среди прочего, так называемый План действий для членства - теперь вдруг все это в одночасье перечеркивается, приносится в жертву политическим, а точнее геополитическим соображениям, которые доминируют в западных столицах и, пожалуйста: входной билет выдается моментально", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, нато, швеция, финляндия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
18:02 17.05.2022 (обновлено: 18:03 17.05.2022)
 
Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД

Рябков: решение о членстве в НАТО стали принимать в угоду геополитическим интересам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Решение о членстве в НАТО теперь выдается фактически моментально, в угоду геополитическим интересам, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО в среду, 18 мая. Ряд стран альянса уже высказались за их присоединение и оперативное вступление в альянс.
"После многих лет упоминаний, периодических повторений того, что каждая страна-абитуриент должна пройти целый ряд неотменимых фаз, неотменимых каких-то стадий подготовки к членству - включающих, среди прочего, так называемый План действий для членства - теперь вдруг все это в одночасье перечеркивается, приносится в жертву политическим, а точнее геополитическим соображениям, которые доминируют в западных столицах и, пожалуйста: входной билет выдается моментально", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреНАТОШвецияФинляндияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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