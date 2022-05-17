https://ria.ru/20220517/nato-1789092157.html

Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД

Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022

Входной билет в НАТО теперь выдается моментально, заявили в МИД

Решение о членстве в НАТО теперь выдается фактически моментально, в угоду геополитическим интересам, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:02

2022-05-17T18:02

2022-05-17T18:03

в мире

нато

швеция

финляндия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Решение о членстве в НАТО теперь выдается фактически моментально, в угоду геополитическим интересам, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО в среду, 18 мая. Ряд стран альянса уже высказались за их присоединение и оперативное вступление в альянс."После многих лет упоминаний, периодических повторений того, что каждая страна-абитуриент должна пройти целый ряд неотменимых фаз, неотменимых каких-то стадий подготовки к членству - включающих, среди прочего, так называемый План действий для членства - теперь вдруг все это в одночасье перечеркивается, приносится в жертву политическим, а точнее геополитическим соображениям, которые доминируют в западных столицах и, пожалуйста: входной билет выдается моментально", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, швеция, финляндия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков