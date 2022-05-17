https://ria.ru/20220517/nato-1789074293.html

Турки ополчились на Финляндию и Швецию из-за желания вступить в НАТО

Турки ополчились на Финляндию и Швецию из-за желания вступить в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Турки ополчились на Финляндию и Швецию из-за желания вступить в НАТО

Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:01

2022-05-17T17:01

2022-05-17T17:01

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

реджеп тайип эрдоган

финляндия

швеция

турция

евросоюз

нато

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за усложнившегося процесса вступления Финляндии и Швеции в альянс.Многие из них призвали Анкару стоять на своем, даже если против республики будут вводить санкции."Мы, однозначно, не должны сказать "да" этим двум странам, покровительствующим терроризму, даже под давлением США и стран ЕС. Пусть против нас вводят эмбарго в сфере оборонной промышленности, уговаривают принять их в НАТО, решительно "нет". Проведите референдум, если потребуется, но скажите "нет", не поддавайтесь ничьему давлению", — выразил мнение один из читателей."Если Турция сможет построить союзничество с Россией и станет ядерной державой, Запад и Америка полетят ко всем чертям, а в мире восстановится равновесие. Америка и Запад — угроза миру во всем мире", — считает Хаккы."Наложите вето, где тонко — там и рвется", — отметил Гакко."Не принимайте их в НАТО", — написал asd."Наше самое большое опасение в сфере безопасности — вы, Соединенные Штаты. Помощь, оказываемая Швецией и Финляндией террористам, просто ничто по сравнению с тем, что делаете вы... Совершенно очевидно, что вооружения, в которых вы отказываете нам, предоставляются нашим врагам", — подчеркнул Nrc."НАТО нам не друг. Их цель — слабая Турция, которую можно использовать", — подытожили читатели.В воскресенье правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции объявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Там отметили, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Финляндия также официально решила вступить в военный блок.Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил, что сказать "да" вступлению этих двух стран в альянс не получится, поскольку они не выдают Анкаре членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220517/nato-1789060870.html

https://ria.ru/20220517/nato-1789046101.html

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финляндия

швеция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), реджеп тайип эрдоган, финляндия, швеция, турция, евросоюз, нато