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В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством - РИА Новости, 17.05.2022
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В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством
В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством - РИА Новости, 17.05.2022
В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством курс на вступление Финляндии в НАТО. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:06
2022-05-17T16:06
в мире
финляндия
россия
нато
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством курс на вступление Финляндии в НАТО.Парламент Финляндии во вторник одобрил 188 голосами из 200 доклад правительства, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу."Вот наконец-то маски все сброшены. Теперь ни у кого нет сомнения, что власти Финляндии лишь претворялись другом России, выторговывая от соседства с нами экономические преференции. Их отказ от нейтрального статуса и курс в НАТО - предательство. С соседями, которые не имеют держать слово и готовы при первой возможности бросить камень в спину, нам больше не по пути. У России есть куда надежнее друзья и союзники", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия соизмеримо отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. Одним из первых шагов станет укрепление границы."С вступлением Финляндии в НАТО у границ России больше не будет никогда мирного государства. Теперь эта страна, которая некогда потворствовала фашистам, снова становится в ряды враждебных нам стран-марионеток, управляемых заокеанским хозяином. Вступление Финляндии в НАТО по большей части формальность, так как де-факто она давно находится под контролем и в орбите обслуживания альянса, участвуя в совместных военных учениях и формируя свою армию по западным лекалам", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220517/nato-1789046101.html
https://ria.ru/20220517/nato-1789005789.html
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в мире, финляндия, россия, нато, госдума рф, михаил шеремет
16:06 17.05.2022
 
В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством

Депутат Госдумы Шеремет назвал курс Финляндии на вступление в НАТО предательством

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством курс на вступление Финляндии в НАТО.
Парламент Финляндии во вторник одобрил 188 голосами из 200 доклад правительства, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
15:16
Шольц пообещал безопасность Финляндии и Швеции на время вступления в НАТО
"Вот наконец-то маски все сброшены. Теперь ни у кого нет сомнения, что власти Финляндии лишь претворялись другом России, выторговывая от соседства с нами экономические преференции. Их отказ от нейтрального статуса и курс в НАТО - предательство. С соседями, которые не имеют держать слово и готовы при первой возможности бросить камень в спину, нам больше не по пути. У России есть куда надежнее друзья и союзники", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия соизмеримо отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. Одним из первых шагов станет укрепление границы.
"С вступлением Финляндии в НАТО у границ России больше не будет никогда мирного государства. Теперь эта страна, которая некогда потворствовала фашистам, снова становится в ряды враждебных нам стран-марионеток, управляемых заокеанским хозяином. Вступление Финляндии в НАТО по большей части формальность, так как де-факто она давно находится под контролем и в орбите обслуживания альянса, участвуя в совместных военных учениях и формируя свою армию по западным лекалам", - сказал депутат.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
13:05
СМИ: Швеции и Финляндии нужно пройти семь этапов для вступления в НАТО
 
В миреФинляндияРоссияНАТОГосдума РФМихаил Шеремет
 
 
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