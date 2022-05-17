В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством
Депутат Госдумы Шеремет назвал курс Финляндии на вступление в НАТО предательством
Флаг НАТО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством курс на вступление Финляндии в НАТО.
Парламент Финляндии во вторник одобрил 188 голосами из 200 доклад правительства, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу.
"Вот наконец-то маски все сброшены. Теперь ни у кого нет сомнения, что власти Финляндии лишь претворялись другом России, выторговывая от соседства с нами экономические преференции. Их отказ от нейтрального статуса и курс в НАТО - предательство. С соседями, которые не имеют держать слово и готовы при первой возможности бросить камень в спину, нам больше не по пути. У России есть куда надежнее друзья и союзники", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия соизмеримо отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. Одним из первых шагов станет укрепление границы.
"С вступлением Финляндии в НАТО у границ России больше не будет никогда мирного государства. Теперь эта страна, которая некогда потворствовала фашистам, снова становится в ряды враждебных нам стран-марионеток, управляемых заокеанским хозяином. Вступление Финляндии в НАТО по большей части формальность, так как де-факто она давно находится под контролем и в орбите обслуживания альянса, участвуя в совместных военных учениях и формируя свою армию по западным лекалам", - сказал депутат.