https://ria.ru/20220517/nato-1789060870.html

В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством

В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством - РИА Новости, 17.05.2022

В Госдуме назвали курс Финляндии на вступление в НАТО предательством

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством курс на вступление Финляндии в НАТО. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:06

2022-05-17T16:06

2022-05-17T16:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством курс на вступление Финляндии в НАТО.Парламент Финляндии во вторник одобрил 188 голосами из 200 доклад правительства, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу."Вот наконец-то маски все сброшены. Теперь ни у кого нет сомнения, что власти Финляндии лишь претворялись другом России, выторговывая от соседства с нами экономические преференции. Их отказ от нейтрального статуса и курс в НАТО - предательство. С соседями, которые не имеют держать слово и готовы при первой возможности бросить камень в спину, нам больше не по пути. У России есть куда надежнее друзья и союзники", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия соизмеримо отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. Одним из первых шагов станет укрепление границы."С вступлением Финляндии в НАТО у границ России больше не будет никогда мирного государства. Теперь эта страна, которая некогда потворствовала фашистам, снова становится в ряды враждебных нам стран-марионеток, управляемых заокеанским хозяином. Вступление Финляндии в НАТО по большей части формальность, так как де-факто она давно находится под контролем и в орбите обслуживания альянса, участвуя в совместных военных учениях и формируя свою армию по западным лекалам", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220517/nato-1789046101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, россия, нато, госдума рф, михаил шеремет