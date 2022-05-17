https://ria.ru/20220517/nato-1789051466.html

Бербок: ФРГ учла "открытые вопросы" Турции по членству Финляндии в НАТО

Бербок: ФРГ учла "открытые вопросы" Турции по членству Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Бербок: ФРГ учла "открытые вопросы" Турции по членству Финляндии в НАТО

В Берлине приняли к сведению "открытые вопросы" со стороны Турции по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, уверены, что вступление пройдет быстро,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:31

2022-05-17T15:31

2022-05-17T15:31

в мире

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швеция

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. В Берлине приняли к сведению "открытые вопросы" со стороны Турции по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, уверены, что вступление пройдет быстро, заявила на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов"."Мы приняли к сведению, что с турецкой стороны есть еще некоторые открытые вопросы, об этом сейчас разговаривают, но я уверена в том, что быстрое вступление (в НАТО) Финляндии и Швеции состоится. Всем ясно, что это решающий исторический момент в высокодраматичной ситуации. Финляндия и Швеция не хотели в НАТО, Финляндию и Швецию толкнули в НАТО. Как европейцы и демократы, мы должны поддержать их, одновременно это повышает нашу безопасность", - сказала Бербок.Она добавила, что со стороны Германии "дверь более чем открыта", Берлин готов провести "очень быструю" ратификацию всех документов для вступления обеих стран в альянс. Таким образом "переходная фаза будут минимизирована", считает Бербок."Если эта фаза... затянется, потому что это будет, конечно, дольше, чем один день, мы предоставим все соответствующие (гарантии) безопасности", - добавила она.

https://ria.ru/20220517/nato-1788919647.html

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швеция

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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, анналена бербок, реджеп тайип эрдоган