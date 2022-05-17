https://ria.ru/20220517/nato-1789046101.html

Шольц пообещал безопасность Финляндии и Швеции на время вступления в НАТО

Шольц пообещал безопасность Финляндии и Швеции на время вступления в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Шольц пообещал безопасность Финляндии и Швеции на время вступления в НАТО

Германия без промедлений ратифицирует необходимые документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, это исторический шаг для альянса и Европы, заявил канцлер... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:16

2022-05-17T15:16

2022-05-17T15:57

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Германия без промедлений ратифицирует необходимые документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, это исторический шаг для альянса и Европы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Правительства Финляндии и Швеции теперь подадут заявку на вступление в НАТО. Это исторический шаг для оборонительного союза и для Европы. Обе страны реагируют таким образом на российскую агрессию против Украины и вызванное этим коренное изменение ситуации с безопасностью в Европе. Правительство ФРГ приветствует это суверенное решение наших скандинавских друзей", - заявил Шольц на пресс-конференции во вторник. Он отметил, что НАТО со вступлением Швеции и Финляндии получит "ценных союзников, которые укрепят оборонительные возможности НАТО". "Альянс является оборонительным союзом. Он не направлен против кого-либо, а гарантирует защиту и безопасность всем союзникам. Этот принцип коллективной безопасности на протяжении десятилетий является гарантом мира и стабильности в евро-атлантическом регионе", - заявил Шольц.Он подчеркнул, что Германия будет работать над тем, что процесс вступления прошел быстро. "Мы (правительство ФРГ) без промедлений проведем ратификацию вместе с другими органами власти. Мы призываем другие страны сделать так же", - заявил канцлер."Мы как через ООН и связанные с ней правила, а также через договоренности, которые мы давно как друзья и партнеры в ЕС, имеем обязанности перед друг другом. Поэтому обе страны всегда могут положиться на нашу помощь, особенно в этой особой ситуации", - заявил Шольц, отвечая на вопрос, готова ли ФРГ предоставить двум странам гарантии безопасности на время процесса вступления в НАТО.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788953513.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788903548.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, финляндия, швеция, нато, олаф шольц