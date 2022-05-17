https://ria.ru/20220517/nato-1789045417.html

Москва не будет отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО

Москва не будет отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Москва не будет отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО

Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:13

2022-05-17T15:13

2022-05-17T15:28

нато

совет россия-нато

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_45b6b65f2b95a57654265420072ef2cd.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы слышим, как натовцы собираются на предстоящем в Мадриде уже в июне очередном саммите принять не только обновленную стратегическую концепцию, но и конкретное решение о дополнительном развертывании сил и средств на так называемом восточном фланге. При этом внутри НАТО идет парадоксальное... внутреннее обсуждение того, как это может соответствовать или не соответствовать положениям основополагающего акта Россия-НАТО", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу. "Они (западные страны) продолжают эту возню провокационную, рассчитанную на то, чтобы вывести Россию из равновесия, и при этом друг с другом обсуждают, а что же такое основополагающий акт, и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20220504/nato-1786791434.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, совет россия-нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков