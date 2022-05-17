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Москва не будет отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Москва не будет отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО
Москва не будет отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Москва не будет отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО
Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:13
2022-05-17T15:28
нато
совет россия-нато
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы слышим, как натовцы собираются на предстоящем в Мадриде уже в июне очередном саммите принять не только обновленную стратегическую концепцию, но и конкретное решение о дополнительном развертывании сил и средств на так называемом восточном фланге. При этом внутри НАТО идет парадоксальное... внутреннее обсуждение того, как это может соответствовать или не соответствовать положениям основополагающего акта Россия-НАТО", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу. "Они (западные страны) продолжают эту возню провокационную, рассчитанную на то, чтобы вывести Россию из равновесия, и при этом друг с другом обсуждают, а что же такое основополагающий акт, и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим", - заключил Рябков.
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нато, совет россия-нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
15:13 17.05.2022 (обновлено: 15:28 17.05.2022)
 
Москва не будет отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО

Рябков: Россия не доставит НАТО удовольствия отказом от основополагающего акта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы слышим, как натовцы собираются на предстоящем в Мадриде уже в июне очередном саммите принять не только обновленную стратегическую концепцию, но и конкретное решение о дополнительном развертывании сил и средств на так называемом восточном фланге. При этом внутри НАТО идет парадоксальное... внутреннее обсуждение того, как это может соответствовать или не соответствовать положениям основополагающего акта Россия-НАТО", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу. "Они (западные страны) продолжают эту возню провокационную, рассчитанную на то, чтобы вывести Россию из равновесия, и при этом друг с другом обсуждают, а что же такое основополагающий акт, и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим", - заключил Рябков.
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