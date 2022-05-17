https://ria.ru/20220517/nato-1789035406.html

Комитет финского парламента одобрил намерение подать заявку в НАТО

Комитет финского парламента одобрил намерение подать заявку в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Комитет финского парламента одобрил намерение подать заявку в НАТО

Финляндия должна подать заявку на вступление в Североатлантический альянс и в связи с этим найти новый баланс отношений с Россией, говорится в докладе комитета... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:32

2022-05-17T14:32

2022-05-17T14:32

в мире

саули ниинисте

финляндия

россия

швеция

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Финляндия должна подать заявку на вступление в Североатлантический альянс и в связи с этим найти новый баланс отношений с Россией, говорится в докладе комитета по иностранным делам финского парламента."Комитет по иностранным делам парламента Финляндии согласен с позицией правительства, согласно которой Финляндия должна подать заявку на членство в Организации Североатлантического договора для укрепления своей безопасности. Комитет также предлагает парламенту принять на пленарном заседании заключение, требующее от правительства информировать парламент о ходе процесса вступления в НАТО", - говорится в сообщении.Комитет подчеркивает, что вступление Финляндии в НАТО не направлено против кого-либо, но оно укрепит безопасность Финляндии. Будучи членом НАТО, важно продолжать активную дипломатию и внешнюю политику, а также политику безопасности, способствующую стабильности, уточняют парламентарии.Комитет отмечает, что членство в НАТО существенно изменит отношения и возможности сотрудничества Финляндии с Россией. "Это означает поиск нового баланса между Финляндией и Россией", - говорится в сообщении.По мнению комитета, важно, чтобы и в будущем существовал функциональный и профессиональный способ сотрудничества с соседом. "При любых обстоятельствах отношения с Россией останутся для Финляндии ключевым национальным вопросом", - подчеркивается в сообщении.В настоящий момент в финском парламенте продолжается обсуждение данного доклада. При возникновении встречных предложений депутатов вопрос будет вынесен на голосование. После парламентских обсуждений вопрос вернется в правительство, которое вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента страны. Ожидается, что глава Финляндии Саули Ниинистё, находящийся с государственным визитом в Швеции, одобрит его удалённо в кратчайшие сроки.Затем заявка Финляндии будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Предполагается, что заявку доставит посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.

https://ria.ru/20220517/evrosoyuz-1788990940.html

https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788953513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, саули ниинисте, финляндия, россия, швеция, нато