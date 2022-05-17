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Россия примет компенсирующие меры из-за расширения НАТО, предупредили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
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Россия примет компенсирующие меры из-за расширения НАТО, предупредили в МИД
Россия примет компенсирующие меры из-за расширения НАТО, предупредили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Россия примет компенсирующие меры из-за расширения НАТО, предупредили в МИД
Москве придется предпринимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и никто от этого не выиграет, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:26
2022-05-17T14:27
в мире
россия
нато
швеция
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москве придется предпринимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и никто от этого не выиграет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Когда пройдет период анализа нами в Москве данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на Севере Европы, в частности, нам придется предпринимать так называемые компенсирующие меры. И никто от этого не выиграет", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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в мире, россия, нато, швеция, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
14:26 17.05.2022 (обновлено: 14:27 17.05.2022)
 
Россия примет компенсирующие меры из-за расширения НАТО, предупредили в МИД

Замглавы МИД Рябков: России придется принять компенсирующие меры из-за расширения НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москве придется предпринимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и никто от этого не выиграет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Когда пройдет период анализа нами в Москве данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на Севере Европы, в частности, нам придется предпринимать так называемые компенсирующие меры. И никто от этого не выиграет", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреРоссияНАТОШвецияФинляндияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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