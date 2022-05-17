https://ria.ru/20220517/nato-1789012464.html

Россия не вмешивается в отношения Швеции, Финляндии и Турции, заявил Песков

Россия не вмешивается в отношения Швеции, Финляндии и Турции, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Россия не вмешивается в отношения Швеции, Финляндии и Турции, заявил Песков

Россия не хотела бы вмешиваться в отношения между Турцией, Швецией и Финляндией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:23

2022-05-17T13:23

2022-05-17T13:41

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия не хотела бы вмешиваться в отношения между Турцией, Швецией и Финляндией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Турции на желание этих двух стран вступить в НАТО.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов"."Дело в том, что Финляндия и Швеция - это страны, которые подали и подают заявку на вступление в альянс, а Турция - это член альянса, и это вопрос отношения между этими странами и внутри самого альянса, мы не хотели бы вмешиваться в эти отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции России на высказывания Турции.Отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что Турция наложит вето и не допустит вступления стран в альянс, Песков подчеркнул, что к России данный вопрос отношения не имеет."Я еще раз повторяю, это не наш вопрос, это вопрос в рамках взаимоотношений государств-членов альянса. Он к нам не имеет отношения. Наше отношение к расширению альянса хорошо известно, мы неоднократно об этом говорили. А тема взаимоотношений стран-членов НАТО к нам не относится", - сказал Песков.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788953513.html

https://ria.ru/20220517/nato-1788919647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, швеция, нато, финляндия