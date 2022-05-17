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СМИ: Швеции и Финляндии нужно пройти семь этапов для вступления в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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СМИ: Швеции и Финляндии нужно пройти семь этапов для вступления в НАТО
СМИ: Швеции и Финляндии нужно пройти семь этапов для вступления в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
СМИ: Швеции и Финляндии нужно пройти семь этапов для вступления в НАТО
Членство в НАТО, которого хотят добиться Швеция и Финляндия, требует длительного процесса в семь этапов, должны быть выполнены различные условия и завершены... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:05
2022-05-17T14:39
в мире
турция
швеция
финляндия
парламент великобритании
нато
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Членство в НАТО, которого хотят добиться Швеция и Финляндия, требует длительного процесса в семь этапов, должны быть выполнены различные условия и завершены юридические процессы, пишет во вторник турецкая газета Star.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов"."НАТО придерживается политики "открытых дверей". Эта политика основана на статье 10 учредительного соглашения альянса. В этой статье указано, что страны, являющиеся участниками учредительного Вашингтонского договора, могут пригласить любую европейскую страну присоединиться к альянсу, чтобы внести свой вклад в безопасность Североатлантического региона. Однако для включения страны в НАТО требуется единогласное одобрение, то есть одобрение всех 30 существующих стран-союзников. Членство в НАТО обычно требует длительного процесса. Для этого необходимо пройти многоэтапный процесс", - пишет газета.Соответственно, когда союзники по НАТО решают вопрос о присоединении к альянсу другой страны, НАТО направляет ей официальное приглашение. После этого начинается 7-шаговый процесс приема."На первом этапе эксперты НАТО и представители приглашенной страны собираются в Брюсселе и проводят переговоры. На этих встречах обсуждается, соответствует ли приглашенная страна политическим, юридическим и военным требованиям НАТО и может ли она выполнить экономические, военные, юридические, политические и разведывательные обязательства членства в НАТО. По результатам этих переговоров определяется, будет ли приглашенная страна реформироваться, чтобы соответствовать условиям и стандартам НАТО. На втором этапе приглашенная страна направляет генеральному секретарю НАТО официальное письмо о намерениях и заявляет, что принимает на себя обязательства членства в НАТО. Если будут проводиться реформы, в этом письме также указывается календарь реформ. На третьем этапе НАТО готовит дополнительные протоколы о присоединении к Вашингтонскому договору. Таким образом, учредительный договор альянса в некотором смысле обновляется. Эти протоколы подписаны странами НАТО", - уточнило издание.На четвертом этапе протоколы должны быть ратифицированы государствами-членами НАТО в соответствии с их национальными законами и процедурами. Процесс утверждения в разных странах отличается. Например, в США для одобрения требуется две трети голосов сената, в то время как формальное голосование в парламенте Великобритании не требуется."На пятом этапе все государства-члены после завершения процессов ратификации уведомляют о том, что они приняли протоколы, предусматривающие присоединение нового участника. Когда все эти этапы пройдены, на шестом этапе генеральный секретарь НАТО приглашает нового члена присоединиться к альянсу. И, наконец, седьмое - новый участник завершает свой собственный национальный юридический процесс и представляет свой документ о присоединении к альянсу правительству США, которые являются родоначальником Вашингтонского договора, и становится членом НАТО", - пишет газета.
https://ria.ru/20220517/evrosoyuz-1788990940.html
https://ria.ru/20220517/nato-1788954091.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, парламент великобритании, нато
13:05 17.05.2022 (обновлено: 14:39 17.05.2022)
 
СМИ: Швеции и Финляндии нужно пройти семь этапов для вступления в НАТО

Star: Швеции и Финляндии нужно пройти семь этапов для вступления в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Членство в НАТО, которого хотят добиться Швеция и Финляндия, требует длительного процесса в семь этапов, должны быть выполнены различные условия и завершены юридические процессы, пишет во вторник турецкая газета Star.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
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"НАТО придерживается политики "открытых дверей". Эта политика основана на статье 10 учредительного соглашения альянса. В этой статье указано, что страны, являющиеся участниками учредительного Вашингтонского договора, могут пригласить любую европейскую страну присоединиться к альянсу, чтобы внести свой вклад в безопасность Североатлантического региона. Однако для включения страны в НАТО требуется единогласное одобрение, то есть одобрение всех 30 существующих стран-союзников. Членство в НАТО обычно требует длительного процесса. Для этого необходимо пройти многоэтапный процесс", - пишет газета.
Соответственно, когда союзники по НАТО решают вопрос о присоединении к альянсу другой страны, НАТО направляет ей официальное приглашение. После этого начинается 7-шаговый процесс приема.
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"На первом этапе эксперты НАТО и представители приглашенной страны собираются в Брюсселе и проводят переговоры. На этих встречах обсуждается, соответствует ли приглашенная страна политическим, юридическим и военным требованиям НАТО и может ли она выполнить экономические, военные, юридические, политические и разведывательные обязательства членства в НАТО. По результатам этих переговоров определяется, будет ли приглашенная страна реформироваться, чтобы соответствовать условиям и стандартам НАТО. На втором этапе приглашенная страна направляет генеральному секретарю НАТО официальное письмо о намерениях и заявляет, что принимает на себя обязательства членства в НАТО. Если будут проводиться реформы, в этом письме также указывается календарь реформ. На третьем этапе НАТО готовит дополнительные протоколы о присоединении к Вашингтонскому договору. Таким образом, учредительный договор альянса в некотором смысле обновляется. Эти протоколы подписаны странами НАТО", - уточнило издание.
На четвертом этапе протоколы должны быть ратифицированы государствами-членами НАТО в соответствии с их национальными законами и процедурами. Процесс утверждения в разных странах отличается. Например, в США для одобрения требуется две трети голосов сената, в то время как формальное голосование в парламенте Великобритании не требуется.
"На пятом этапе все государства-члены после завершения процессов ратификации уведомляют о том, что они приняли протоколы, предусматривающие присоединение нового участника. Когда все эти этапы пройдены, на шестом этапе генеральный секретарь НАТО приглашает нового члена присоединиться к альянсу. И, наконец, седьмое - новый участник завершает свой собственный национальный юридический процесс и представляет свой документ о присоединении к альянсу правительству США, которые являются родоначальником Вашингтонского договора, и становится членом НАТО", - пишет газета.
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