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Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
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Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров
Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва посмотрит, как территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, из этого будет "делать выводы". РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:33
2022-05-17T11:41
в мире
швеция
финляндия
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва посмотрит, как территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, из этого будет "делать выводы"."Посмотрим, как на деле будет их (Финляндии и Швеции) территория использоваться Северо-Атлантическим альянсом, будем делать выводы", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
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в мире, швеция, финляндия, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:33 17.05.2022 (обновлено: 11:41 17.05.2022)
 
Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров

Лавров: Москва будет делать выводы из того, как Швеция и Финляндия будут использованы НАТО

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва посмотрит, как территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, из этого будет "делать выводы".
"Посмотрим, как на деле будет их (Финляндии и Швеции) территория использоваться Северо-Атлантическим альянсом, будем делать выводы", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреШвецияФинляндияНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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