https://ria.ru/20220517/nato-1788972973.html

Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров

Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022

Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва посмотрит, как территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, из этого будет "делать выводы". РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:33

2022-05-17T11:33

2022-05-17T11:41

в мире

швеция

финляндия

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва посмотрит, как территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, из этого будет "делать выводы"."Посмотрим, как на деле будет их (Финляндии и Швеции) территория использоваться Северо-Атлантическим альянсом, будем делать выводы", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

в мире, швеция, финляндия, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров