https://ria.ru/20220517/nato-1788972973.html
Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров
Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва посмотрит, как территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, из этого будет "делать выводы". РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:33
2022-05-17T11:33
2022-05-17T11:41
в мире
швеция
финляндия
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва посмотрит, как территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, из этого будет "делать выводы"."Посмотрим, как на деле будет их (Финляндии и Швеции) территория использоваться Северо-Атлантическим альянсом, будем делать выводы", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
швеция
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:33 17.05.2022 (обновлено: 11:41 17.05.2022)
Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров
Лавров: Москва будет делать выводы из того, как Швеция и Финляндия будут использованы НАТО