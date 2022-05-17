https://ria.ru/20220517/nato-1788954091.html

Захарова призвала НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто — демократ

Захарова призвала НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто — демократ - РИА Новости, 17.05.2022

Захарова призвала НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто — демократ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана по членству Финляндии и Швеции в НАТО предложила... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:37

2022-05-17T10:37

2022-05-17T10:39

в мире

магдалена андерссон

йенс столтенберг

россия

финляндия

швеция

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана по членству Финляндии и Швеции в НАТО предложила государствам-участникам альянса сначала разобраться, кто из них террорист, а кто представитель демократии.В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов"."Это же втягивание, это никакая не инициатива стран, это втягивание стран в этот альянс. Второй момент - это "единство" так называемое в рядах, которое нам сейчас и демонстрируют. Как интересно получается: оказывается, один член НАТО обвиняет других членов НАТО в наличии террористических элементов во властных структурах этих государств", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live"."Пусть они сначала внутри себя разберутся, кто у них террорист, а кто у них демократия", - предложила представитель МИД.Она добавила, что участникам НАТО нужно "дать возможность насладиться друг другом в этот исторический момент"."Давайте потянем эту паузу", - отметила Захарова.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/nato-1788903548.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788865646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, магдалена андерссон, йенс столтенберг, россия, финляндия, швеция, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова