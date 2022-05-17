https://ria.ru/20220517/nato-1788947247.html
Боррель надеется, что возражения Турции по расширению НАТО можно преодолеть
Боррель надеется, что возражения Турции по расширению НАТО можно преодолеть - РИА Новости, 17.05.2022
Боррель надеется, что возражения Турции по расширению НАТО можно преодолеть
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен, что возражения Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО будут... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:15
2022-05-17T10:15
2022-05-17T11:10
в мире
турция
нато
евросоюз
жозеп боррель
финляндия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен, что возражения Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО будут преодолены."Я знаю, что Турция выразила некоторые возражения, уверен, что НАТО сумеет их преодолеть", - сказал он перед началом заседания глав минобороны стран Европейского союза в Брюсселе.Политика "открытых дверей" НАТО основана на десятой статье основополагающего Североатлантического договора от 1949 года. Она предполагает, что членство в альянсе открыто для любой страны Европы, "которая способна внести вклад в коллективную безопасность Североатлантического региона и способствовать реализации принципов Североатлантического договора". Договор также предполагает право каждой страны-члена на свободный выход из организации.Любое решение о расширении НАТО принимается единогласным решением всех союзников. На первом этапе страна, желающая стать членом НАТО, начинает интенсивный диалог с альянсом о своих стремлениях и необходимых условиях и реформах для вступления, которые должны быть проведены в политической, экономической и военной областях. Затем она получает План действий для вступления в организацию – программу, которая должна помочь подготовиться к членству в Североатлантическом блоке. В НАТО указывают, что План действий не гарантирует членство в организации, но "является одним из основных механизмов подготовки".Принятие решений на основе консенсуса – это фундаментальный принцип НАТО. В альянсе нет голосования – решения обсуждаются в ходе консультаций до тех пор, пока не будет достигнута единая позиция. Содействие принятию единогласных решений в ходе консультаций является одной из главных функций генерального секретаря НАТО.
https://ria.ru/20220516/torg-1788870754.html
https://ria.ru/20220517/stoltenberg-1788919117.html
турция
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_de57a81544bc20eff7f9f95ce56156ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, нато, евросоюз, жозеп боррель, финляндия, швеция
10:15 17.05.2022 (обновлено: 11:10 17.05.2022)
Боррель надеется, что возражения Турции по расширению НАТО можно преодолеть
Боррель надеется, что НАТО преодолеет возражения Турции по членству Финляндии и Швеции
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен, что возражения Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО будут преодолены.
"Я знаю, что Турция
выразила некоторые возражения, уверен, что НАТО
сумеет их преодолеть", - сказал он перед началом заседания глав минобороны стран Европейского союза в Брюсселе
.
Политика "открытых дверей" НАТО основана на десятой статье основополагающего Североатлантического договора от 1949 года. Она предполагает, что членство в альянсе открыто для любой страны Европы
, "которая способна внести вклад в коллективную безопасность Североатлантического региона и способствовать реализации принципов Североатлантического договора". Договор также предполагает право каждой страны-члена на свободный выход из организации.
Любое решение о расширении НАТО принимается единогласным решением всех союзников. На первом этапе страна, желающая стать членом НАТО, начинает интенсивный диалог с альянсом о своих стремлениях и необходимых условиях и реформах для вступления, которые должны быть проведены в политической, экономической и военной областях. Затем она получает План действий для вступления в организацию – программу, которая должна помочь подготовиться к членству в Североатлантическом блоке. В НАТО указывают, что План действий не гарантирует членство в организации, но "является одним из основных механизмов подготовки".
Принятие решений на основе консенсуса – это фундаментальный принцип НАТО. В альянсе нет голосования – решения обсуждаются в ходе консультаций до тех пор, пока не будет достигнута единая позиция. Содействие принятию единогласных решений в ходе консультаций является одной из главных функций генерального секретаря НАТО.