https://ria.ru/20220517/nato-1788947247.html

Боррель надеется, что возражения Турции по расширению НАТО можно преодолеть

Боррель надеется, что возражения Турции по расширению НАТО можно преодолеть - РИА Новости, 17.05.2022

Боррель надеется, что возражения Турции по расширению НАТО можно преодолеть

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен, что возражения Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО будут... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:15

2022-05-17T10:15

2022-05-17T11:10

в мире

турция

нато

евросоюз

жозеп боррель

финляндия

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен, что возражения Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО будут преодолены."Я знаю, что Турция выразила некоторые возражения, уверен, что НАТО сумеет их преодолеть", - сказал он перед началом заседания глав минобороны стран Европейского союза в Брюсселе.Политика "открытых дверей" НАТО основана на десятой статье основополагающего Североатлантического договора от 1949 года. Она предполагает, что членство в альянсе открыто для любой страны Европы, "которая способна внести вклад в коллективную безопасность Североатлантического региона и способствовать реализации принципов Североатлантического договора". Договор также предполагает право каждой страны-члена на свободный выход из организации.Любое решение о расширении НАТО принимается единогласным решением всех союзников. На первом этапе страна, желающая стать членом НАТО, начинает интенсивный диалог с альянсом о своих стремлениях и необходимых условиях и реформах для вступления, которые должны быть проведены в политической, экономической и военной областях. Затем она получает План действий для вступления в организацию – программу, которая должна помочь подготовиться к членству в Североатлантическом блоке. В НАТО указывают, что План действий не гарантирует членство в организации, но "является одним из основных механизмов подготовки".Принятие решений на основе консенсуса – это фундаментальный принцип НАТО. В альянсе нет голосования – решения обсуждаются в ходе консультаций до тех пор, пока не будет достигнута единая позиция. Содействие принятию единогласных решений в ходе консультаций является одной из главных функций генерального секретаря НАТО.

https://ria.ru/20220516/torg-1788870754.html

https://ria.ru/20220517/stoltenberg-1788919117.html

турция

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, нато, евросоюз, жозеп боррель, финляндия, швеция