https://ria.ru/20220517/nato-1788943825.html

Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки - РИА Новости, 17.05.2022

Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

США, заставляя Финляндию и Швецию вступать в НАТО, развязывают России руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:02

2022-05-17T10:02

2022-05-17T10:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

финляндия

швеция

нато

сша

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США, заставляя Финляндию и Швецию вступать в НАТО, развязывают России руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".Она добавила, что об этом нужно будет помнить. "В тот следующий момент, когда они придумают очередную нашу угрозу продовольственной безопасности, энергетической безопасности и так далее", - пояснила представитель МИД.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

финляндия

швеция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, финляндия, швеция, нато, сша