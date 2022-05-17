https://ria.ru/20220517/nato-1788943825.html
Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки
Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки - РИА Новости, 17.05.2022
Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки
США, заставляя Финляндию и Швецию вступать в НАТО, развязывают России руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:02
2022-05-17T10:02
2022-05-17T10:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
финляндия
швеция
нато
сша
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США, заставляя Финляндию и Швецию вступать в НАТО, развязывают России руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".Она добавила, что об этом нужно будет помнить. "В тот следующий момент, когда они придумают очередную нашу угрозу продовольственной безопасности, энергетической безопасности и так далее", - пояснила представитель МИД.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, финляндия, швеция, нато, сша
10:02 17.05.2022 (обновлено: 10:16 17.05.2022)
Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки
Захарова: США, заставляя Финляндию и Швецию вступить в НАТО, развязывают России руки