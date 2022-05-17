https://ria.ru/20220517/nato-1788919647.html

Турция не скажет "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Эрдоган

Турция не скажет "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.05.2022

Турция не скажет "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Эрдоган

Визит делегаций Финляндии и Швеции в Турцию для обсуждения вопроса их вступления в НАТО не изменит позицию официальной Анкары, заверил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T01:37

2022-05-17T01:37

2022-05-17T05:25

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Визит делегаций Финляндии и Швеции в Турцию для обсуждения вопроса их вступления в НАТО не изменит позицию официальной Анкары, заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Визит запланирован на следующий понедельник.Планы Швеции и ФинляндииФинляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг и постпред США Джулианн Смит поддержали эту идею. В воскресенье обе страны объявили о подаче заявки на членство в альянсе. В Стокгольме и Хельсинки приняли решение на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение обращений пройдет в ускоренном порядке.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Позиция РоссииМосква по двусторонним каналам довела до Швеции и Финляндии свою позицию по поводу вступления этих стран в НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На сегодняшний день наша позиция четко сформирована, она не только доведена до этих стран по двусторонним каналам", - сказала дипломат.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.Американская ловушка для скандинавских странСША загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО, такое мнение выражается в статье в китайской газете Global Times.По мнению экспертов, после вступления в Североатлантический альянс две скандинавские страны могут оказаться в американской ловушке и еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.Как считает директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, включение Швеции и Финляндии в военный блок позволит Штатам использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против России.Неожиданное последствие экспансии НАТО в СкандинавииЭкспансия НАТО в Северной Европе дестабилизирует Арктику и приведет к ее милитаризации, пишет обозреватель The National Interest Кэтрин Урбан.По мнению эксперта, желание Стокгольма и Хельсинки стать членами НАТО нарушит баланс интересов и приведет к далекоидущим последствиям для стабильности в этой части планеты. Граница между Финляндией и Россией, скорее всего, станет милитаризованной зоной в Арктике и Субарктике, прогнозирует журналист.Вхождение скандинавских государств в Североатлантический альянс устранит возможность нормального взаимодействия с Москвой и приблизит конфликт, подытоживается в материале.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220517/stoltenberg-1788919117.html

https://ria.ru/20220516/torg-1788870754.html

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