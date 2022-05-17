https://ria.ru/20220517/nashstore-1788949757.html

Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме

Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме - РИА Новости, 17.05.2022

Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме

Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме после произошедшей накануне DDOS-атаки, проверили РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:27

2022-05-17T10:27

2022-05-17T11:06

технологии

россия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме после произошедшей накануне DDOS-атаки, проверили РИА Новости.Сейчас сайт nashstore.ru работает без проблем и позволяет скачивать установочный apk-файл для операционной системы Android. В качестве проверки корреспондент агентства скачал из каталога NashStore приложение видеосервиса Rutube, установил и запустил его менее чем за минуту.NashStore – это магазин приложений для Android. Сейчас в маркетплейсе уже более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций.

https://ria.ru/20220516/vk-1788871368.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия