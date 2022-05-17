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Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме - РИА Новости, 17.05.2022
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Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме
Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме - РИА Новости, 17.05.2022
Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме
Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме после произошедшей накануне DDOS-атаки, проверили РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:27
2022-05-17T11:06
технологии
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме после произошедшей накануне DDOS-атаки, проверили РИА Новости.Сейчас сайт nashstore.ru работает без проблем и позволяет скачивать установочный apk-файл для операционной системы Android. В качестве проверки корреспондент агентства скачал из каталога NashStore приложение видеосервиса Rutube, установил и запустил его менее чем за минуту.NashStore – это магазин приложений для Android. Сейчас в маркетплейсе уже более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций.
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технологии, россия
10:27 17.05.2022 (обновлено: 11:06 17.05.2022)
 
Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме

Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме после DDOS-атаки

© Фото : NashStoreЛоготип российского магазина мобильных приложений NashStore для Android
Логотип российского магазина мобильных приложений NashStore для Android - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : NashStore
Логотип российского магазина мобильных приложений NashStore для Android. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме после произошедшей накануне DDOS-атаки, проверили РИА Новости.
Сейчас сайт nashstore.ru работает без проблем и позволяет скачивать установочный apk-файл для операционной системы Android. В качестве проверки корреспондент агентства скачал из каталога NashStore приложение видеосервиса Rutube, установил и запустил его менее чем за минуту.
NashStore – это магазин приложений для Android. Сейчас в маркетплейсе уже более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.
После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 18:09
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore
 
ТехнологииРоссия
 
 
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