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Франция продолжит наращивать поставки вооружения Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html
Франция продолжит наращивать поставки вооружения Украине, заявил Макрон
Франция продолжит наращивать поставки вооружения Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 17.05.2022
Франция продолжит наращивать поставки вооружения Украине, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция продолжит и будет наращивать поставки вооружения Украине, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:35
2022-05-17T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
франция
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция продолжит и будет наращивать поставки вооружения Украине, сообщили в Елисейском дворце."Он (Макрон) подтвердил свою полную решимость ответить на любые просьбы о поддержке со стороны Украины, в частности, в отношении обороны, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также борьбы с безнаказанностью. Он подтвердил, что поставки вооружения Францией будут продолжаться и наращиваться в ближайшие дни и недели, так же как и поставки гуманитарного оснащения", - говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца.Сообщается, что стороны также обсудили вопрос продовольственной безопасности и возможные пути экспорта зерновых культур с Украины, а также гарантии безопасности, которые Франция могла бы предоставить Украине.Макрон в разговоре также заявил Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Европейского совета в июне на основании оценки ЕК. В этой связи, как отмечается в заявлении, Макрон напомнил о своем предложении о создании "европейского политического сообщества".Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.Макрон заявлял, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/zelenskiy-1789122095.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1789108363.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, франция, россия, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр
20:35 17.05.2022 (обновлено: 21:01 17.05.2022)
 
Франция продолжит наращивать поставки вооружения Украине, заявил Макрон

Макрон заявил Зеленскому, что заявку Украины на членство в Евросоюзе рассмотрят в июне

© AP Photo / Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция продолжит и будет наращивать поставки вооружения Украине, сообщили в Елисейском дворце.
"Он (Макрон) подтвердил свою полную решимость ответить на любые просьбы о поддержке со стороны Украины, в частности, в отношении обороны, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также борьбы с безнаказанностью. Он подтвердил, что поставки вооружения Францией будут продолжаться и наращиваться в ближайшие дни и недели, так же как и поставки гуманитарного оснащения", - говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в Нормандском формате - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
20:19В мире
Зеленский сообщил о "длинном и обстоятельном" разговоре с Макроном
Сообщается, что стороны также обсудили вопрос продовольственной безопасности и возможные пути экспорта зерновых культур с Украины, а также гарантии безопасности, которые Франция могла бы предоставить Украине.
Макрон в разговоре также заявил Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Европейского совета в июне на основании оценки ЕК. В этой связи, как отмечается в заявлении, Макрон напомнил о своем предложении о создании "европейского политического сообщества".
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
19:01Специальная военная операция на Украине
Главы Минобороны ЕС договорились продолжать военную поддержку Украины
Макрон заявлял, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаФранцияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский советЭммануэль МакронСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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