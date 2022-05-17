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Двух участников спецоперации из Ростовской области наградили посмертно - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/nagrada-1788942018.html
Двух участников спецоперации из Ростовской области наградили посмертно
Двух участников спецоперации из Ростовской области наградили посмертно - РИА Новости, 17.05.2022
Двух участников спецоперации из Ростовской области наградили посмертно
Власти Ростовской области вручили Ордена Мужества родственникам Ивана Романова и Дениса Ужвака, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщает правительство... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:49
2022-05-17T09:49
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
россия
украина
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ростовской области вручили Ордена Мужества родственникам Ивана Романова и Дениса Ужвака, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщает правительство региона."Высокой воинской награды за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции – Ордена Мужества (посмертно) - удостоены ростовчане Иван Романов и Денис Ужвак", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора области Вадима Артемова, передавшего Ордена Мужества родным и близким военнослужащих, пройдет время, и о подвигах ребят напишут книги, издадут военные учебники и снимут фильмы. Появятся музеи и обелиски, мемориалы с фамилиями, именами и отчествами погибших. "Одно останется неизменным: они были и есть в нашей памяти, в строю своих боевых товарищей. На их примере будут учиться уже другие ребята, новые поколения будут брать с них пример", - приводятся в сообщении слова Артемова.Орденом Мужества награждаются те, кто проявил самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга.Младший сержант Иван Романов был участником военно-патриотической организации "Донской фронт", снимался в фильмах, посвященных Великой Отечественной войне. Он погиб вблизи города Попасная ЛНР. Как ранее рассказал РИА Новости отец Ивана Константин Романов, 7 марта Ивана оставили охранять вахту фланга. Когда начался обстрел, он решил отвести огонь и выехал на БТР. В него попала ракета, и он погиб. Благодаря этому подвигу восемь человек из его отделения остались живы.Гвардии капитан Денис Ужвак в ходе боя определил наиболее безопасный путь выхода танковой колонны из-под обстрела. В результате его боевая машина стала основной целью для врага. Ценой своей жизни Ужвак спас боевых товарищей. Орден Мужества передан супруге Василине и сыну Тимофею.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/nagrada-1788806228.html
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владимир путин, донбасс, россия, украина, общество
09:49 17.05.2022
 
Двух участников спецоперации из Ростовской области наградили посмертно

Двух жителей Ростовской области наградили посмертно за подвиги во время спецоперации

© Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкОрден мужества
Орден мужества
© Пресс-служба Правительства Красноярского края
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Орден мужества. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ростовской области вручили Ордена Мужества родственникам Ивана Романова и Дениса Ужвака, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщает правительство региона.
"Высокой воинской награды за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции – Ордена Мужества (посмертно) - удостоены ростовчане Иван Романов и Денис Ужвак", - говорится в сообщении.
Командующий народной милиции ЛНР Эседулла Абачев награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадр видео
Вчера, 14:36Специальная военная операция на Украине
Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова
По словам замгубернатора области Вадима Артемова, передавшего Ордена Мужества родным и близким военнослужащих, пройдет время, и о подвигах ребят напишут книги, издадут военные учебники и снимут фильмы. Появятся музеи и обелиски, мемориалы с фамилиями, именами и отчествами погибших. "Одно останется неизменным: они были и есть в нашей памяти, в строю своих боевых товарищей. На их примере будут учиться уже другие ребята, новые поколения будут брать с них пример", - приводятся в сообщении слова Артемова.
Орденом Мужества награждаются те, кто проявил самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга.
Младший сержант Иван Романов был участником военно-патриотической организации "Донской фронт", снимался в фильмах, посвященных Великой Отечественной войне. Он погиб вблизи города Попасная ЛНР. Как ранее рассказал РИА Новости отец Ивана Константин Романов, 7 марта Ивана оставили охранять вахту фланга. Когда начался обстрел, он решил отвести огонь и выехал на БТР. В него попала ракета, и он погиб. Благодаря этому подвигу восемь человек из его отделения остались живы.
Гвардии капитан Денис Ужвак в ходе боя определил наиболее безопасный путь выхода танковой колонны из-под обстрела. В результате его боевая машина стала основной целью для врага. Ценой своей жизни Ужвак спас боевых товарищей. Орден Мужества передан супруге Василине и сыну Тимофею.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вручение наград военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 08:51Специальная военная операция на Украине
Командующий ЗВО вручил награды отличившимся в спецоперации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаОбщество
 
 
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