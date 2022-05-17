https://ria.ru/20220517/nagrada-1788934302.html

Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды отличившимся в спецоперации

Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды отличившимся в спецоперации - РИА Новости, 17.05.2022

Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды отличившимся в спецоперации

Генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе проведения... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:03

2022-05-17T09:03

2022-05-17T09:03

специальная военная операция на украине

безопасность

александр лапин

россия

украина

донбасс

центральный военный округ

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине, кадры награждения распространило Минобороны РФ."Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество в ходе специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.На видео демонстрируются кадры награждения военнослужащих в полевых условиях. Государственные награды были вручены офицерам и сержантам – военнослужащим войск противовоздушной обороны, артиллеристам и мотострелкам, уточняют в Минобороны."Для меня огромная честь поздравлять с государственными наградами тех, кто их заслужил. Хочу сказать слова большой благодарности за ваш боевой, ратный, тяжелый труд, который каждую минуту в круглосуточном режиме приближает нашу общую победу", - сказал Лапин.Среди врученных военнослужащим наград - орден "За военные заслуги" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами, Суворова и Жукова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788601011.html

https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788912450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, александр лапин, россия, украина, донбасс, центральный военный округ