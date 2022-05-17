https://ria.ru/20220517/moskvich-1789093404.html

Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин

Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин - РИА Новости, 17.05.2022

Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин

"Москвич" будет доступным по цене автомобилем, сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:08

2022-05-17T18:08

2022-05-17T18:08

авто

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

игорь левитин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. "Москвич" будет доступным по цене автомобилем, сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин."То, что он будет доступен, я уверен, что это так будет. Это та модель, которая не предназначена, скажем, каких-то люксовых классов. Это будет доступный автомобиль", - сказал он.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили."Уверен в том, что то, что предложил мэр Москвы - это очень важно именно сейчас, потому что построена вся инфраструктура, есть все оборудование, есть люди, которые работают. Поэтому, я думаю, что они смогут перейти на импортозамещение и выпустить автомобиль", - отметил Левитин.

https://ria.ru/20220516/proizvodstvo-1788834181.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, игорь левитин