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Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин - РИА Новости, 17.05.2022
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Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин
Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин - РИА Новости, 17.05.2022
Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин
"Москвич" будет доступным по цене автомобилем, сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:08
2022-05-17T18:08
авто
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
игорь левитин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. "Москвич" будет доступным по цене автомобилем, сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин."То, что он будет доступен, я уверен, что это так будет. Это та модель, которая не предназначена, скажем, каких-то люксовых классов. Это будет доступный автомобиль", - сказал он.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили."Уверен в том, что то, что предложил мэр Москвы - это очень важно именно сейчас, потому что построена вся инфраструктура, есть все оборудование, есть люди, которые работают. Поэтому, я думаю, что они смогут перейти на импортозамещение и выпустить автомобиль", - отметил Левитин.
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авто, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, игорь левитин
18:08 17.05.2022
 
Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин

Помощник Путина Левитин заявил, что новый "Москвич" будет доступным по цене

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПомощник президента России Игорь Левитин
Помощник президента России Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Помощник президента России Игорь Левитин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. "Москвич" будет доступным по цене автомобилем, сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин.
"То, что он будет доступен, я уверен, что это так будет. Это та модель, которая не предназначена, скажем, каких-то люксовых классов. Это будет доступный автомобиль", - сказал он.
В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.
"Уверен в том, что то, что предложил мэр Москвы - это очень важно именно сейчас, потому что построена вся инфраструктура, есть все оборудование, есть люди, которые работают. Поэтому, я думаю, что они смогут перейти на импортозамещение и выпустить автомобиль", - отметил Левитин.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 16:01
Минпромторг ожидает начала производства автомобилей "Москвич" в этом году
 
АвтоТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияИгорь Левитин
 
 
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