13:49 17.05.2022 (обновлено: 15:17 17.05.2022)
Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple
Group-IB: мошенники начали использовать новые схемы кражи денег и данных с сервисами Apple
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Злоумышленники начали использовать новые схемы кражи денег и данных Apple ID под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes, сообщили в компании по кибербезопасности Group-IB.
"Сейчас скамеры (мошенники. — Прим. ред.) активно предлагают пользователям пополнить счет в Apple Store и iTunes с помощью специальных виртуальных карт на суммы в тысячу рублей, 2,5 тысячи рублей, пять тысяч рублей, 5,5 тысячи рублей и шесть тысяч рублей", — рассказали эксперты.
Преступники уверяют, что карты App Store & iTunes Gift Card дают возможность пополнить счет аккаунта и приобрести "любой виртуальный контент во всех цифровых магазинах Apple в России".
Затем для покупки кода они просят ввести электронную почту, а при оплате — данные банковской карты.
"Поскольку форма оплаты является фишинговой, все данные и деньги попадут в карман злоумышленников", — предупредили в Group-IB.
По данным компании, мошенники также предлагают владельцам iPhone вернуть возможность платить за товары и услуги с помощью Apple Pay. Для этого пользователю отправляют фишинговую ссылку на "сервис iCloud". В случае ввода своих данных Apple ID на фейковом ресурсе аферисты могут получить доступ к iCloud, App Store, Apple Music, iMessage, FaceTime.
После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций. Также для жителей России отключили возможность пользоваться сервисом оплаты Apple Pay.