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Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple - РИА Новости, 17.05.2022
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Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple
Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple - РИА Новости, 17.05.2022
Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple
Злоумышленники начали использовать новые схемы кражи денег и данных Apple ID под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:49
2022-05-17T15:17
apple
group-ib
россия
экономика
технологии
apple iphone
itunes
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Злоумышленники начали использовать новые схемы кражи денег и данных Apple ID под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes, сообщили в компании по кибербезопасности Group-IB.Преступники уверяют, что карты App Store &amp; iTunes Gift Card дают возможность пополнить счет аккаунта и приобрести "любой виртуальный контент во всех цифровых магазинах Apple в России".Затем для покупки кода они просят ввести электронную почту, а при оплате — данные банковской карты."Поскольку форма оплаты является фишинговой, все данные и деньги попадут в карман злоумышленников", — предупредили в Group-IB.По данным компании, мошенники также предлагают владельцам iPhone вернуть возможность платить за товары и услуги с помощью Apple Pay. Для этого пользователю отправляют фишинговую ссылку на "сервис iCloud". В случае ввода своих данных Apple ID на фейковом ресурсе аферисты могут получить доступ к iCloud, App Store, Apple Music, iMessage, FaceTime.После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций. Также для жителей России отключили возможность пользоваться сервисом оплаты Apple Pay.
https://ria.ru/20220513/sberbank-1788420034.html
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apple, group-ib, россия, экономика, технологии, apple iphone, itunes
13:49 17.05.2022 (обновлено: 15:17 17.05.2022)
 
Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple

Group-IB: мошенники начали использовать новые схемы кражи денег и данных с сервисами Apple

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Злоумышленники начали использовать новые схемы кражи денег и данных Apple ID под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes, сообщили в компании по кибербезопасности Group-IB.

"Сейчас скамеры (мошенники. — Прим. ред.) активно предлагают пользователям пополнить счет в Apple Store и iTunes с помощью специальных виртуальных карт на суммы в тысячу рублей, 2,5 тысячи рублей, пять тысяч рублей, 5,5 тысячи рублей и шесть тысяч рублей", — рассказали эксперты.

Преступники уверяют, что карты App Store & iTunes Gift Card дают возможность пополнить счет аккаунта и приобрести "любой виртуальный контент во всех цифровых магазинах Apple в России".
Затем для покупки кода они просят ввести электронную почту, а при оплате — данные банковской карты.
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"Поскольку форма оплаты является фишинговой, все данные и деньги попадут в карман злоумышленников", — предупредили в Group-IB.
По данным компании, мошенники также предлагают владельцам iPhone вернуть возможность платить за товары и услуги с помощью Apple Pay. Для этого пользователю отправляют фишинговую ссылку на "сервис iCloud". В случае ввода своих данных Apple ID на фейковом ресурсе аферисты могут получить доступ к iCloud, App Store, Apple Music, iMessage, FaceTime.
После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций. Также для жителей России отключили возможность пользоваться сервисом оплаты Apple Pay.
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