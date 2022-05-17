https://ria.ru/20220517/moshennichestvo-1789020296.html

Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple

Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple - РИА Новости, 17.05.2022

Россиян предупредили о схемах мошенничества с сервисами Apple

Злоумышленники начали использовать новые схемы кражи денег и данных Apple ID под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:49

2022-05-17T13:49

2022-05-17T15:17

apple

group-ib

россия

экономика

технологии

apple iphone

itunes

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Злоумышленники начали использовать новые схемы кражи денег и данных Apple ID под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes, сообщили в компании по кибербезопасности Group-IB.Преступники уверяют, что карты App Store & iTunes Gift Card дают возможность пополнить счет аккаунта и приобрести "любой виртуальный контент во всех цифровых магазинах Apple в России".Затем для покупки кода они просят ввести электронную почту, а при оплате — данные банковской карты."Поскольку форма оплаты является фишинговой, все данные и деньги попадут в карман злоумышленников", — предупредили в Group-IB.По данным компании, мошенники также предлагают владельцам iPhone вернуть возможность платить за товары и услуги с помощью Apple Pay. Для этого пользователю отправляют фишинговую ссылку на "сервис iCloud". В случае ввода своих данных Apple ID на фейковом ресурсе аферисты могут получить доступ к iCloud, App Store, Apple Music, iMessage, FaceTime.После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций. Также для жителей России отключили возможность пользоваться сервисом оплаты Apple Pay.

https://ria.ru/20220513/sberbank-1788420034.html

https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787236532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

apple, group-ib, россия, экономика, технологии, apple iphone, itunes