https://ria.ru/20220517/miting-1789105888.html

В Ереване противники Пашиняна начали масштабный митинг

В Ереване противники Пашиняна начали масштабный митинг - РИА Новости, 17.05.2022

В Ереване противники Пашиняна начали масштабный митинг

Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают масштабный митинг в Ереване, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:52

2022-05-17T18:52

2022-05-17T18:52

в мире

ереван

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают масштабный митинг в Ереване, передает во вторник корреспондент РИА Новости.На площади Франции, где находится своеобразный временный штаб митингующих, собрались сотни человек, их число с каждой минутой увеличивается.На примыкающих к площади улицах дежурят сотни сотрудников полиции. Митингующим они не препятствуют.Во вторник с утра во многих районах Еревана оппозиция организовала "акции неповиновения". Сотни ее сторонников перекрывали улицы и перекрестки с целью "парализовать город". В результате акций произошли стычки с полицией, которая пыталась заставить протестующих покинуть проезжую часть. На акциях, как сообщили в правоохранительных органах, были задержаны более 400 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220517/erevan-1788931652.html

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в мире, ереван, армения, никол пашинян