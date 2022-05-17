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В Ереване противники Пашиняна начали масштабный митинг - РИА Новости, 17.05.2022
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В Ереване противники Пашиняна начали масштабный митинг
В Ереване противники Пашиняна начали масштабный митинг - РИА Новости, 17.05.2022
В Ереване противники Пашиняна начали масштабный митинг
Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают масштабный митинг в Ереване, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:52
2022-05-17T18:52
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают масштабный митинг в Ереване, передает во вторник корреспондент РИА Новости.На площади Франции, где находится своеобразный временный штаб митингующих, собрались сотни человек, их число с каждой минутой увеличивается.На примыкающих к площади улицах дежурят сотни сотрудников полиции. Митингующим они не препятствуют.Во вторник с утра во многих районах Еревана оппозиция организовала "акции неповиновения". Сотни ее сторонников перекрывали улицы и перекрестки с целью "парализовать город". В результате акций произошли стычки с полицией, которая пыталась заставить протестующих покинуть проезжую часть. На акциях, как сообщили в правоохранительных органах, были задержаны более 400 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
18:52 17.05.2022
 
В Ереване противники Пашиняна начали масштабный митинг

В Ереване противники премьер-министра Пашиняна начали масштабный митинг

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкШествие оппозиции в Ереване
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают масштабный митинг в Ереване, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
На площади Франции, где находится своеобразный временный штаб митингующих, собрались сотни человек, их число с каждой минутой увеличивается.
На примыкающих к площади улицах дежурят сотни сотрудников полиции. Митингующим они не препятствуют.
Во вторник с утра во многих районах Еревана оппозиция организовала "акции неповиновения". Сотни ее сторонников перекрывали улицы и перекрестки с целью "парализовать город". В результате акций произошли стычки с полицией, которая пыталась заставить протестующих покинуть проезжую часть. На акциях, как сообщили в правоохранительных органах, были задержаны более 400 человек.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:13
Противники Пашиняна перекрыли улицы в разных районах Еревана
 
В миреЕреванАрменияНикол Пашинян
 
 
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