Рейтинг@Mail.ru
Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/mir-1788969412.html
Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко
Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко - РИА Новости, 17.05.2022
Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что мир, который был раньше, не вернется, он необратимо меняется на глазах, и нельзя ждать,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:22
2022-05-17T11:22
общество
россия
сергей кириенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582063325_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_df908ca4ee5c9653c96c40ac47abb13a.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что мир, который был раньше, не вернется, он необратимо меняется на глазах, и нельзя ждать, иначе новый мир будут формировать без нас."Мир меняется необратимо. Поэтому понятно человеческое желание "давайте немножко подождём, все вернется так, как оно было раньше" - оно не вернется. Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя "подождать", а если подождать, то это означает, что этот новый мир будут формировать без нас с вами. Мы не можем себе позволить ждать, потому именно сейчас время для такого разговора", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".Информационная война и большое количество фейков становятся "профессиональнее и агрессивнее", поэтому важно знать свою историю, чтобы не быть обманутым, считает первый замглавы администрации президента. Так, Россия отстаивает право быть собой, причем не только свое право, а право любой страны и любого народа на планете - быть собой и принимать решение, на каком языке я хочу разговаривать, чтобы учились наши дети", - сказал Кириенко."Это именно то, что отстаивали люди 8 лет на Донбассе – право, чтобы их дети могли учиться на русском языке. И только это. Это право быть самостоятельным сегодня будет означать, что мы должны быть самостоятельные в экономике и технологиях. В конкуренции экономической", - сказал Кириенко.
https://ria.ru/20220326/medvedev-1780208448.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582063325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdf183ddeb4508e398b08541e4eff13b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кириенко
11:22 17.05.2022
 
Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко

Первый замглавы АП Кириенко: мир, который был раньше, никогда не вернется

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что мир, который был раньше, не вернется, он необратимо меняется на глазах, и нельзя ждать, иначе новый мир будут формировать без нас.
"Мир меняется необратимо. Поэтому понятно человеческое желание "давайте немножко подождём, все вернется так, как оно было раньше" - оно не вернется. Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя "подождать", а если подождать, то это означает, что этот новый мир будут формировать без нас с вами. Мы не можем себе позволить ждать, потому именно сейчас время для такого разговора", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".
Информационная война и большое количество фейков становятся "профессиональнее и агрессивнее", поэтому важно знать свою историю, чтобы не быть обманутым, считает первый замглавы администрации президента. Так, Россия отстаивает право быть собой, причем не только свое право, а право любой страны и любого народа на планете - быть собой и принимать решение, на каком языке я хочу разговаривать, чтобы учились наши дети", - сказал Кириенко.
"Это именно то, что отстаивали люди 8 лет на Донбассе – право, чтобы их дети могли учиться на русском языке. И только это. Это право быть самостоятельным сегодня будет означать, что мы должны быть самостоятельные в экономике и технологиях. В конкуренции экономической", - сказал Кириенко.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 16:00
Медведев: однополярному миру конец, США больше не хозяева планеты Земля
 
ОбществоРоссияСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала