https://ria.ru/20220517/mir-1788969412.html

Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко

Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко - РИА Новости, 17.05.2022

Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что мир, который был раньше, не вернется, он необратимо меняется на глазах, и нельзя ждать,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:22

2022-05-17T11:22

2022-05-17T11:22

общество

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что мир, который был раньше, не вернется, он необратимо меняется на глазах, и нельзя ждать, иначе новый мир будут формировать без нас."Мир меняется необратимо. Поэтому понятно человеческое желание "давайте немножко подождём, все вернется так, как оно было раньше" - оно не вернется. Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя "подождать", а если подождать, то это означает, что этот новый мир будут формировать без нас с вами. Мы не можем себе позволить ждать, потому именно сейчас время для такого разговора", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".Информационная война и большое количество фейков становятся "профессиональнее и агрессивнее", поэтому важно знать свою историю, чтобы не быть обманутым, считает первый замглавы администрации президента. Так, Россия отстаивает право быть собой, причем не только свое право, а право любой страны и любого народа на планете - быть собой и принимать решение, на каком языке я хочу разговаривать, чтобы учились наши дети", - сказал Кириенко."Это именно то, что отстаивали люди 8 лет на Донбассе – право, чтобы их дети могли учиться на русском языке. И только это. Это право быть самостоятельным сегодня будет означать, что мы должны быть самостоятельные в экономике и технологиях. В конкуренции экономической", - сказал Кириенко.

https://ria.ru/20220326/medvedev-1780208448.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, сергей кириенко