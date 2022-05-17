Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко
Первый замглавы АП Кириенко: мир, который был раньше, никогда не вернется
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что мир, который был раньше, не вернется, он необратимо меняется на глазах, и нельзя ждать, иначе новый мир будут формировать без нас.
"Мир меняется необратимо. Поэтому понятно человеческое желание "давайте немножко подождём, все вернется так, как оно было раньше" - оно не вернется. Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя "подождать", а если подождать, то это означает, что этот новый мир будут формировать без нас с вами. Мы не можем себе позволить ждать, потому именно сейчас время для такого разговора", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".
Информационная война и большое количество фейков становятся "профессиональнее и агрессивнее", поэтому важно знать свою историю, чтобы не быть обманутым, считает первый замглавы администрации президента. Так, Россия отстаивает право быть собой, причем не только свое право, а право любой страны и любого народа на планете - быть собой и принимать решение, на каком языке я хочу разговаривать, чтобы учились наши дети", - сказал Кириенко.
"Это именно то, что отстаивали люди 8 лет на Донбассе – право, чтобы их дети могли учиться на русском языке. И только это. Это право быть самостоятельным сегодня будет означать, что мы должны быть самостоятельные в экономике и технологиях. В конкуренции экономической", - сказал Кириенко.