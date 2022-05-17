https://ria.ru/20220517/mir-1788959295.html
Любая война заканчивается миром, заявил Песков
Любая война заканчивается миром, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Любая война заканчивается миром, заявил Песков
РИА Новости. ПЕСКОВ: ЛЮБАЯ ВОЙНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МИРОМ, И ГОЛОС РФ БУДУТ СЛЫШАТЬ, МЫ БУДЕМ УВЕРЕННО СТОЯТЬ НА НОГАХ РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:50
2022-05-17T10:50
2022-05-17T10:50
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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РИА Новости. ПЕСКОВ: ЛЮБАЯ ВОЙНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МИРОМ, И ГОЛОС РФ БУДУТ СЛЫШАТЬ, МЫ БУДЕМ УВЕРЕННО СТОЯТЬ НА НОГАХ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков
Любая война заканчивается миром, заявил Песков
Песков: любая война заканчивается миром, голос России будут слышать