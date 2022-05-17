https://ria.ru/20220517/mif-1788928405.html
Врач развеял миф, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыханием
Врач развеял миф, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыханием - РИА Новости, 17.05.2022
Врач развеял миф, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыханием
Главный внештатный специалист пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский развеял миф о том, что у жителей больших городов больше... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T07:17
2022-05-17T07:17
2022-05-17T07:17
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главный внештатный специалист пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский развеял миф о том, что у жителей больших городов больше проблем с дыхательной системой, чем у живущих в маленьких городах и сельской местности.По его словам, есть также профессии, где риск развития заболевания дыхательной системы выше. Это шахтеры, люди, работающие с вредными выбросами, на аппаратах пескоструйной обработки, с кислотами и щелочами, в животноводстве."Главное, что у этих людей болезнь подкрадывается не сразу, а постепенно, и, несколько лет работая на этом производстве, они не знают, что их легкие поражаются этими агентами. Именно для этого и существуют профилактические осмотры, которые и призваны на ранних стадиях выявить заболевание. Поэтому важно регулярно проверять свою дыхательную систему. И не только шахтерам, а абсолютно всем. Сделать это можно бесплатно, например, в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках. Они работают каждый день", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия
Врач развеял миф, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыханием
Пульмонолог Белевский развеял миф, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыханием
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главный внештатный специалист пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский развеял миф о том, что у жителей больших городов больше проблем с дыхательной системой, чем у живущих в маленьких городах и сельской местности.
"То, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыхательной системой, неправда. Это ошибочное суждение. Есть места, которые имеют явные негативные влияния на легочную систему, и если мы живем рядом с трубой, которая дымит, или с фабрикой, которая источает газы, это плохо. Кстати, до сих пор в некоторых сельских местностях топят котельные углем, а это является серьезным вредом для здоровья, газ более безопасен. Нет разницы между сельской местностью и мегаполисом, болеют люди примерно одинаково, поэтому нельзя сказать, что жизнь в мегаполисе является вредом для здоровья. Гораздо вреднее курить, неумеренно употреблять алкоголь и так далее", - сказал Белевский РИА Новости.
По его словам, есть также профессии, где риск развития заболевания дыхательной системы выше. Это шахтеры, люди, работающие с вредными выбросами, на аппаратах пескоструйной обработки, с кислотами и щелочами, в животноводстве.
"Главное, что у этих людей болезнь подкрадывается не сразу, а постепенно, и, несколько лет работая на этом производстве, они не знают, что их легкие поражаются этими агентами. Именно для этого и существуют профилактические осмотры, которые и призваны на ранних стадиях выявить заболевание. Поэтому важно регулярно проверять свою дыхательную систему. И не только шахтерам, а абсолютно всем. Сделать это можно бесплатно, например, в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках. Они работают каждый день", - добавил собеседник агентства.