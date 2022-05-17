https://ria.ru/20220517/mif-1788928405.html

Врач развеял миф, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыханием

Врач развеял миф, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыханием - РИА Новости, 17.05.2022

Врач развеял миф, что у жителей мегаполисов больше проблем с дыханием

Главный внештатный специалист пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский развеял миф о том, что у жителей больших городов больше... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T07:17

2022-05-17T07:17

2022-05-17T07:17

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главный внештатный специалист пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский развеял миф о том, что у жителей больших городов больше проблем с дыхательной системой, чем у живущих в маленьких городах и сельской местности.По его словам, есть также профессии, где риск развития заболевания дыхательной системы выше. Это шахтеры, люди, работающие с вредными выбросами, на аппаратах пескоструйной обработки, с кислотами и щелочами, в животноводстве."Главное, что у этих людей болезнь подкрадывается не сразу, а постепенно, и, несколько лет работая на этом производстве, они не знают, что их легкие поражаются этими агентами. Именно для этого и существуют профилактические осмотры, которые и призваны на ранних стадиях выявить заболевание. Поэтому важно регулярно проверять свою дыхательную систему. И не только шахтерам, а абсолютно всем. Сделать это можно бесплатно, например, в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках. Они работают каждый день", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220517/davlenie-1788927534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия