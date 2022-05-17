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В России нашли способ продлить время работы "искусственного сердца" - РИА Новости, 17.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220517/miet-1788841505.html
В России нашли способ продлить время работы "искусственного сердца"
В России нашли способ продлить время работы "искусственного сердца" - РИА Новости, 17.05.2022
В России нашли способ продлить время работы "искусственного сердца"
Повысить эффективность устройств вспомогательного кровообращения поможет исследование ученых НИУ МИЭТ. По словам авторов, впервые в мире разработанная ими... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:00
2022-05-17T09:00
наука
технологии
национальный исследовательский университет «миэт»
навигатор абитуриента
университетская наука
зеленоград
россия
сердце
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Повысить эффективность устройств вспомогательного кровообращения поможет исследование ученых НИУ МИЭТ. По словам авторов, впервые в мире разработанная ими математическая модель позволяет персонализировать устройства под конкретные параметры организма пациента, что поможет увеличить время их автономной работы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза."Искусственное сердце", или устройство вспомогательного кровообращения (ВК), помогает переносить кровь от левого желудочка сердца в аорту. Прежде всего, системы ВК, по словам специалистов, необходимы пациентам с сердечной недостаточностью, сердце которых не способно прокачивать весь объем поступающей крови.Применение таких систем, по словам специалистов, в ряде случаев улучшает работу сердца, обеспечивает рост сократимости миокарда и повышает сердечный выброс. При значительном терапевтическом эффекте с полным восстановлением функции сердца устройство ВК можно даже удалить из организма, объяснили ученые.Специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" создали универсальную математическую модель, которая позволяет персонализировать параметры устройств ВК. Как отметили авторы исследования, предложенный ими подход к производству повысит энергоэффективность таких систем примерно на 20 процентов.По словам ученых, разработанная модель позволяет детально изучать процессы, происходящие при различных режимах работы насоса. Благодаря этому при разработке станут доступны более эффективные технические решения, способные обеспечить рост КПД системы и увеличение времени ее автономной работы."С помощью нашей модели мы также провели расчет влияния асимметрии конструкции, вызываемой возможными отклонениями при производстве насоса. Нам удалось показать, что влияние такой асимметрии на параметры устройства незначительно, что позволит упростить конструкцию элементов управления", — отметил Игорь Нестеренко.В дальнейшем ученые планируют расширить модель для описания не только осевых, но и центробежных насосов вспомогательного кровообращения, которые имеют ряд преимуществ для некоторых групп пациентов.
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технологии, национальный исследовательский университет «миэт», навигатор абитуриента, университетская наука, зеленоград, россия, сердце
09:00 17.05.2022
 

В России нашли способ продлить время работы "искусственного сердца"

© НИУ МИЭТ "Искусственное сердце" НИУ МИЭТ
 Искусственное сердце НИУ МИЭТ
© НИУ МИЭТ
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Повысить эффективность устройств вспомогательного кровообращения поможет исследование ученых НИУ МИЭТ. По словам авторов, впервые в мире разработанная ими математическая модель позволяет персонализировать устройства под конкретные параметры организма пациента, что поможет увеличить время их автономной работы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
"Искусственное сердце", или устройство вспомогательного кровообращения (ВК), помогает переносить кровь от левого желудочка сердца в аорту. Прежде всего, системы ВК, по словам специалистов, необходимы пациентам с сердечной недостаточностью, сердце которых не способно прокачивать весь объем поступающей крови.
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Применение таких систем, по словам специалистов, в ряде случаев улучшает работу сердца, обеспечивает рост сократимости миокарда и повышает сердечный выброс. При значительном терапевтическом эффекте с полным восстановлением функции сердца устройство ВК можно даже удалить из организма, объяснили ученые.
Специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" создали универсальную математическую модель, которая позволяет персонализировать параметры устройств ВК. Как отметили авторы исследования, предложенный ими подход к производству повысит энергоэффективность таких систем примерно на 20 процентов.

"Мы первыми в мире создали математическую модель электрического осевого насоса систем ВК, так как подошли к этой проблеме фундаментально. Ранее при их разработке приходилось опираться на результаты трудоемких натурных исследований. Наша модель позволяет получать нужные данные в ходе численного эксперимента, что ускорит разработку устройств для пациентов", — рассказал ведущий инженер Института Биомедицинских систем НИУ МИЭТ Игорь Нестеренко.

По словам ученых, разработанная модель позволяет детально изучать процессы, происходящие при различных режимах работы насоса. Благодаря этому при разработке станут доступны более эффективные технические решения, способные обеспечить рост КПД системы и увеличение времени ее автономной работы.
"С помощью нашей модели мы также провели расчет влияния асимметрии конструкции, вызываемой возможными отклонениями при производстве насоса. Нам удалось показать, что влияние такой асимметрии на параметры устройства незначительно, что позволит упростить конструкцию элементов управления", — отметил Игорь Нестеренко.
В дальнейшем ученые планируют расширить модель для описания не только осевых, но и центробежных насосов вспомогательного кровообращения, которые имеют ряд преимуществ для некоторых групп пациентов.
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НаукаТехнологииНациональный исследовательский университет «МИЭТ»Навигатор абитуриентаУниверситетская наукаЗеленоградРоссияСердце
 
 
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