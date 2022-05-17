МИД Кубы прокомментировал снятие ряда ограничений со стороны США
Глава МИД Кубы Паррилья: снятие ряда ограничений со стороны США не отменяет блокаду страны
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Заявление госдепартамента США о "мерах дальнейшей поддержки кубинского народа" - это ограниченный шаг в правильном направлении, который, тем не менее, подтверждает цели и инструменты провальной политики Штатов в отношении острова, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.
"Заявление правительства США является ограниченным шагом в правильном направлении. Это решение не отменяет ни блокаду, ни ложное включение в список стран-спонсоров терроризма, ни большинство принудительных мер максимального давления (бывшего президента США Дональда) Трампа, которые все еще затрагивают кубинский народ", - написал Родригес в своем Twitter.
Представитель госдепартамента Нед Прайс ранее сообщил, что США увеличивают поддержку кубинцев, возобновляя программу, которая подразумевает расширение выдачи виз и консульских услуг, снятие ряда ограничений на денежные переводы, а также упрощение визита в США для членов семей.
По словам кубинского дипломата, содержание заявления подтверждает, что ни цели, ни основные инструменты провалившейся политики США против Кубы не изменились.
"Чтобы узнать реальный масштаб этого заявления, мы должны дождаться публикации правил, которые будут определять его применение", - добавил Родригес Паррилья.
В начале мая посольство США в Гаване сообщало, что после перерыва в несколько лет возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие мигрировать в США, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гайане.
Закрытие посольства и отзыв значительной части дипломатов США с Кубы произошли в декабре 2018 года при президенте Дональде Трампе. Он тогда сослался на инциденты со здоровьем дипломатического состава, которые получили название "гаванский синдром".