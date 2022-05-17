https://ria.ru/20220517/medikamenty-1789086543.html
Россия будет поставлять лекарства в Херсонскую область в полном объеме
Россия будет поставлять лекарства в Херсонскую область в полном объеме - РИА Новости, 17.05.2022
Россия будет поставлять лекарства в Херсонскую область в полном объеме
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что РФ будет поставлять в Херсонскую область все необходимые для работы медицинской системы медикаменты. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:43
2022-05-17T17:43
2022-05-17T18:13
общество
здоровье - общество
марат хуснуллин
херсонская область
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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что РФ будет поставлять в Херсонскую область все необходимые для работы медицинской системы медикаменты.Хуснуллин находится с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области."По медикаментам - обсудили возможности поставки, будем поставлять в полном объеме, что необходимо для работы медицинской сети", - сказал Хуснуллин журналистам.
https://ria.ru/20220517/kherson-1789083983.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, марат хуснуллин, херсонская область
17:43 17.05.2022 (обновлено: 18:13 17.05.2022)
Россия будет поставлять лекарства в Херсонскую область в полном объеме
Хуснуллин: Россия будет поставлять медикаменты в Херсонскую область в полном объеме