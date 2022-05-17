https://ria.ru/20220517/medikamenty-1789086543.html

Россия будет поставлять лекарства в Херсонскую область в полном объеме

Россия будет поставлять лекарства в Херсонскую область в полном объеме - РИА Новости, 17.05.2022

Россия будет поставлять лекарства в Херсонскую область в полном объеме

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что РФ будет поставлять в Херсонскую область все необходимые для работы медицинской системы медикаменты. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:43

2022-05-17T17:43

2022-05-17T18:13

общество

здоровье - общество

марат хуснуллин

херсонская область

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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что РФ будет поставлять в Херсонскую область все необходимые для работы медицинской системы медикаменты.Хуснуллин находится с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области."По медикаментам - обсудили возможности поставки, будем поставлять в полном объеме, что необходимо для работы медицинской сети", - сказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20220517/kherson-1789083983.html

херсонская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, марат хуснуллин, херсонская область