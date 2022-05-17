https://ria.ru/20220517/mask-1789050462.html

Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена

Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена - РИА Новости, 17.05.2022

Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о президенте США Джо Байдене, заявил, что настоящим главой государства является тот,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:29

2022-05-17T15:29

2022-05-17T15:29

в мире

илон маск

джо байден

сша

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о президенте США Джо Байдене, заявил, что настоящим главой государства является тот, кто "управляет телесуфлером"."Настоящий президент - это тот, кто управляет телесуфлером. Путь к власти - это путь к телесуфлеру", - приводит телеканал Fox слова Маска, произнесенные им в ходе подкаста "All-In".По его мнению, администрации Байдена мало что удается сделать. В свою очередь в команде экс-президента Дональда Трампа было много людей, которые умели действовать эффективно, считает Маск.Согласно предпринимателю, Демократическая партия чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными юристами. Когда демократы выступают против "интересов народа", это, как правило, связано с призывами юристов и профсоюзов, добавил он.Как полагает Маск, инфляция в США выросла из-за того, что правительство напечатало "намного больше денег, чем у него было". "Очевидно, что вы не можете просто создавать деньги", - отметил он. Бизнесмен в свою очередь указал на "истинную экономику", которая, по его мнению, представляет собой "производство товаров и услуг".

https://ria.ru/20220516/aborty-1788411158.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, илон маск, джо байден, сша