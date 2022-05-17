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Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена - РИА Новости, 17.05.2022
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Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена
Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена - РИА Новости, 17.05.2022
Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о президенте США Джо Байдене, заявил, что настоящим главой государства является тот,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:29
2022-05-17T15:29
в мире
илон маск
джо байден
сша
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о президенте США Джо Байдене, заявил, что настоящим главой государства является тот, кто "управляет телесуфлером"."Настоящий президент - это тот, кто управляет телесуфлером. Путь к власти - это путь к телесуфлеру", - приводит телеканал Fox слова Маска, произнесенные им в ходе подкаста "All-In".По его мнению, администрации Байдена мало что удается сделать. В свою очередь в команде экс-президента Дональда Трампа было много людей, которые умели действовать эффективно, считает Маск.Согласно предпринимателю, Демократическая партия чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными юристами. Когда демократы выступают против "интересов народа", это, как правило, связано с призывами юристов и профсоюзов, добавил он.Как полагает Маск, инфляция в США выросла из-за того, что правительство напечатало "намного больше денег, чем у него было". "Очевидно, что вы не можете просто создавать деньги", - отметил он. Бизнесмен в свою очередь указал на "истинную экономику", которая, по его мнению, представляет собой "производство товаров и услуг".
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в мире, илон маск, джо байден, сша
15:29 17.05.2022
 
Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена

Предприниматель Илон Маск: настоящим президентом является тот, кто управляет суфлером

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о президенте США Джо Байдене, заявил, что настоящим главой государства является тот, кто "управляет телесуфлером".
"Настоящий президент - это тот, кто управляет телесуфлером. Путь к власти - это путь к телесуфлеру", - приводит телеканал Fox слова Маска, произнесенные им в ходе подкаста "All-In".
По его мнению, администрации Байдена мало что удается сделать. В свою очередь в команде экс-президента Дональда Трампа было много людей, которые умели действовать эффективно, считает Маск.
Согласно предпринимателю, Демократическая партия чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными юристами. Когда демократы выступают против "интересов народа", это, как правило, связано с призывами юристов и профсоюзов, добавил он.
Как полагает Маск, инфляция в США выросла из-за того, что правительство напечатало "намного больше денег, чем у него было". "Очевидно, что вы не можете просто создавать деньги", - отметил он. Бизнесмен в свою очередь указал на "истинную экономику", которая, по его мнению, представляет собой "производство товаров и услуг".
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