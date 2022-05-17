Илон Маск раскритиковал действия администрации Байдена
Предприниматель Илон Маск: настоящим президентом является тот, кто управляет суфлером
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о президенте США Джо Байдене, заявил, что настоящим главой государства является тот, кто "управляет телесуфлером".
"Настоящий президент - это тот, кто управляет телесуфлером. Путь к власти - это путь к телесуфлеру", - приводит телеканал Fox слова Маска, произнесенные им в ходе подкаста "All-In".
По его мнению, администрации Байдена мало что удается сделать. В свою очередь в команде экс-президента Дональда Трампа было много людей, которые умели действовать эффективно, считает Маск.
Согласно предпринимателю, Демократическая партия чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными юристами. Когда демократы выступают против "интересов народа", это, как правило, связано с призывами юристов и профсоюзов, добавил он.
Как полагает Маск, инфляция в США выросла из-за того, что правительство напечатало "намного больше денег, чем у него было". "Очевидно, что вы не можете просто создавать деньги", - отметил он. Бизнесмен в свою очередь указал на "истинную экономику", которая, по его мнению, представляет собой "производство товаров и услуг".