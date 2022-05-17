В ЛДПР считают Маска фаворитом на пост президента США
В ЛДПР считают Илона Маска фаворитом на будущих президентских выборах в США
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Одним из фаворитов будущей президентской гонки в США является бизнесмен Илон Маск, который выглядит более предпочтительнее своих вероятных соперников Дональда Трампа и Джо Байдена, говорится в Telegram-канале ЛДПР.
"Одной из неочевидных, но вполне вероятных кандидатур может стать бизнесмен и инноватор Илон Маск. Он один из самый медийных бизнесменов Америки, он часто высказывается на социально-политические темы, он молод и популярен. При этом создает всё более мощную ресурсную базу: покупает "Твиттер", уже создал одну из крупнейших в мире спутниковых сетей "Старлинк", планирует создание глобальной сети wi-fi. Все это делает его очень перспективным и самостоятельным кандидатом", - говорится в сообщении.
Выборы президента США в 2024 году могут стать гонкой миллиардеров с вывеской "Трамп против Маска", отметили во фракции.
"От республиканцев с высокой долей вероятности может быть выдвинут Дональд Трамп. Сейчас это самый ресурсный, опытный и популярный республиканец в Америке, кто бы что о нём не говорил", - также сообщили во фракции.
Нынешнего президента США в ЛДПР при этом считают слабым кандидатом.
" (Джо) Байден – слабая фигура. Он, конечно, выгоден американским элитам как абсолютно управляемый и практически недееспособный лидер, но он вряд ли выдержит ещё одну президентскую гонку, да и рейтинг его оставляет желать лучше", - добавили либерал-демократы.