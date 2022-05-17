https://ria.ru/20220517/mali-1789084327.html

ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель

ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель - РИА Новости, 17.05.2022

ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель

ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, приостановит военные поставки, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:35

2022-05-17T17:35

2022-05-17T18:19

в мире

мали

африка

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, приостановит военные поставки, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе европейских глав минобороны."Мы решили подтвердить принятое месяц назад решение приостановить подготовку подразделений вооруженных сил Мали и национальной гвардии. Мы также приостановили поставки военного оборудования в рамках европейского фонда мира, которые направлялись туда. Мы сократим число сотрудников в Мали", - сказал он.По словам Борреля, часть контингента европейской миссии в Мали будет переброшена в другие африканские страны.Глава евродипломатии также пообещал, что через несколько недель будет представлена измененная концепция присутствия ЕС в Мали. Такое решение Боррель объяснил тем, что у ЕС по-прежнему нет гарантий со стороны малийских властей о "невмешательстве наемников из России".

https://ria.ru/20220511/mali-1788000367.html

https://ria.ru/20220517/mali-1788917723.html

мали

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мали, африка, евросоюз, жозеп боррель