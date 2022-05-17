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ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель - РИА Новости, 17.05.2022
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ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель
ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель - РИА Новости, 17.05.2022
ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель
ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, приостановит военные поставки, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:35
2022-05-17T18:19
в мире
мали
африка
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, приостановит военные поставки, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе европейских глав минобороны."Мы решили подтвердить принятое месяц назад решение приостановить подготовку подразделений вооруженных сил Мали и национальной гвардии. Мы также приостановили поставки военного оборудования в рамках европейского фонда мира, которые направлялись туда. Мы сократим число сотрудников в Мали", - сказал он.По словам Борреля, часть контингента европейской миссии в Мали будет переброшена в другие африканские страны.Глава евродипломатии также пообещал, что через несколько недель будет представлена измененная концепция присутствия ЕС в Мали. Такое решение Боррель объяснил тем, что у ЕС по-прежнему нет гарантий со стороны малийских властей о "невмешательстве наемников из России".
https://ria.ru/20220511/mali-1788000367.html
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в мире, мали, африка, евросоюз, жозеп боррель
17:35 17.05.2022 (обновлено: 18:19 17.05.2022)
 
ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель: ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, приостановит военные поставки, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе европейских глав минобороны.
"Мы решили подтвердить принятое месяц назад решение приостановить подготовку подразделений вооруженных сил Мали и национальной гвардии. Мы также приостановили поставки военного оборудования в рамках европейского фонда мира, которые направлялись туда. Мы сократим число сотрудников в Мали", - сказал он.
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По словам Борреля, часть контингента европейской миссии в Мали будет переброшена в другие африканские страны.
Глава евродипломатии также пообещал, что через несколько недель будет представлена измененная концепция присутствия ЕС в Мали. Такое решение Боррель объяснил тем, что у ЕС по-прежнему нет гарантий со стороны малийских властей о "невмешательстве наемников из России".
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В миреМалиАфрикаЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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