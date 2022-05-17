17:35 17.05.2022 (обновлено: 18:19 17.05.2022)
ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, заявил Боррель
Глава евродипломатии Боррель: ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали
© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС сократит персонал военной тренировочной миссии в Мали, приостановит военные поставки, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе европейских глав минобороны.
"Мы решили подтвердить принятое месяц назад решение приостановить подготовку подразделений вооруженных сил Мали и национальной гвардии. Мы также приостановили поставки военного оборудования в рамках европейского фонда мира, которые направлялись туда. Мы сократим число сотрудников в Мали", - сказал он.
11 мая, 20:56Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд
По словам Борреля, часть контингента европейской миссии в Мали будет переброшена в другие африканские страны.
Глава евродипломатии также пообещал, что через несколько недель будет представлена измененная концепция присутствия ЕС в Мали. Такое решение Боррель объяснил тем, что у ЕС по-прежнему нет гарантий со стороны малийских властей о "невмешательстве наемников из России".