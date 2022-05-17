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Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали - РИА Новости, 17.05.2022
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Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали
Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали - РИА Новости, 17.05.2022
Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали
Вопрос о частных военных группировках остается в центре внимания в рамках работы Австрии в миссии в Мали, заявила журналистам в Брюсселе глава австрийского... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:42
2022-05-17T11:42
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Вопрос о частных военных группировках остается в центре внимания в рамках работы Австрии в миссии в Мали, заявила журналистам в Брюсселе глава австрийского минобороны Клаудия Таннер."Для нас это выглядит следующим образом - мы, по плану, приняли командование до 21 июня, затем последует передача (командования – ред.) Чехии. Сейчас я не вижу возможных противоречий этому. Но одно нужно сказать - эти "красные линии", постоянное наблюдение за тем, что там происходит, нужно продолжить: мы не должны допустить, чтобы (там присутствовали – ред.) военные группировки &lt;…&gt;, что мы участвуем в миссии &lt;...&gt;, где работают военные группировки", - сказала министр.Таннер добавила, что высшим приоритетом ведомства остается "безопасность наших военнослужащих".В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
https://ria.ru/20220517/mali-1788917723.html
https://ria.ru/20220516/mali-1788713134.html
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в мире, мали, чехия, оон, австрия
11:42 17.05.2022
 
Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали

МО Австрии: вопрос частных военных группировок остается в центре внимания в работе MINUSMA

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент на военной базе Гао в Мали
Французский контингент на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Вопрос о частных военных группировках остается в центре внимания в рамках работы Австрии в миссии в Мали, заявила журналистам в Брюсселе глава австрийского минобороны Клаудия Таннер.
"Для нас это выглядит следующим образом - мы, по плану, приняли командование до 21 июня, затем последует передача (командования – ред.) Чехии. Сейчас я не вижу возможных противоречий этому. Но одно нужно сказать - эти "красные линии", постоянное наблюдение за тем, что там происходит, нужно продолжить: мы не должны допустить, чтобы (там присутствовали – ред.) военные группировки <…>, что мы участвуем в миссии <...>, где работают военные группировки", - сказала министр.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
00:15
В Мали заявили о попытке группы военных совершить госпереворот
Таннер добавила, что высшим приоритетом ведомства остается "безопасность наших военнослужащих".
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
Солдаты армии Мали у президентского дворца в Бамако - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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