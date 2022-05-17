https://ria.ru/20220517/mali-1788974877.html

Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали

Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали - РИА Новости, 17.05.2022

Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали

Вопрос о частных военных группировках остается в центре внимания в рамках работы Австрии в миссии в Мали, заявила журналистам в Брюсселе глава австрийского... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:42

2022-05-17T11:42

2022-05-17T11:42

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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Вопрос о частных военных группировках остается в центре внимания в рамках работы Австрии в миссии в Мали, заявила журналистам в Брюсселе глава австрийского минобороны Клаудия Таннер."Для нас это выглядит следующим образом - мы, по плану, приняли командование до 21 июня, затем последует передача (командования – ред.) Чехии. Сейчас я не вижу возможных противоречий этому. Но одно нужно сказать - эти "красные линии", постоянное наблюдение за тем, что там происходит, нужно продолжить: мы не должны допустить, чтобы (там присутствовали – ред.) военные группировки <…>, что мы участвуем в миссии <...>, где работают военные группировки", - сказала министр.Таннер добавила, что высшим приоритетом ведомства остается "безопасность наших военнослужащих".В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.

https://ria.ru/20220517/mali-1788917723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мали, чехия, оон, австрия