Минобороны Австрии рассказало о работе страны в миссии в Мали
МО Австрии: вопрос частных военных группировок остается в центре внимания в работе MINUSMA
© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент на военной базе Гао в Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Вопрос о частных военных группировках остается в центре внимания в рамках работы Австрии в миссии в Мали, заявила журналистам в Брюсселе глава австрийского минобороны Клаудия Таннер.
"Для нас это выглядит следующим образом - мы, по плану, приняли командование до 21 июня, затем последует передача (командования – ред.) Чехии. Сейчас я не вижу возможных противоречий этому. Но одно нужно сказать - эти "красные линии", постоянное наблюдение за тем, что там происходит, нужно продолжить: мы не должны допустить, чтобы (там присутствовали – ред.) военные группировки <…>, что мы участвуем в миссии <...>, где работают военные группировки", - сказала министр.
Таннер добавила, что высшим приоритетом ведомства остается "безопасность наших военнослужащих".
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.