https://ria.ru/20220517/mali-1788917723.html

В Мали заявили о попытке группы военных совершить госпереворот

В Мали заявили о попытке группы военных совершить госпереворот - РИА Новости, 17.05.2022

В Мали заявили о попытке группы военных совершить госпереворот

Поддерживаемые "западным государством" военные в ночь на 12 мая совершили попытку государственного переворота в Мали, заявило министерство территориального... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T00:15

2022-05-17T00:15

2022-05-17T07:46

в мире

мали

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Поддерживаемые "западным государством" военные в ночь на 12 мая совершили попытку государственного переворота в Мали, заявило министерство территориального управления и децентрализации страны.Силам обороны и безопасности Мали удалось пресечь попытку "благодаря своей бдительности и профессионализму", добавили в ведомстве.В связи с инцидентом правительство Мали ужесточило контроль на пограничных пропускных пунктах, а также на въездах в столицу Бамако. В заявлении отмечается, что на данный момент ситуация находится под контролем, задержанные лица "переданы правосудию".Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей главу государства и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти по соображениям безопасности решили перенести выборы на более поздний срок.В последнее время обострились отношения Мали и Франции. Ранее Елисейский дворец сообщал, что Париж, его европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Цель операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) - борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.

https://ria.ru/20220513/mali-1788426779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мали