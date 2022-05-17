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Российские саперы рассказали о минных ловушках украинских силовиков - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/lovushki-1789056846.html
Российские саперы рассказали о минных ловушках украинских силовиков
Российские саперы рассказали о минных ловушках украинских силовиков - РИА Новости, 17.05.2022
Российские саперы рассказали о минных ловушках украинских силовиков
Украинские силовики при отходе из Донбасса оставили ряд минных ловушек, рассказал журналистам командир саперов Международного противоминного центра Вооруженных... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:50
2022-05-17T18:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
донецкая народная республика
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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики при отходе из Донбасса оставили ряд минных ловушек, рассказал журналистам командир саперов Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным Лекс.В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра ВС России и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье ЛНР, сейчас момент работы на ней завершены. Всего с начала работ российские саперы обследовали и разминировали 50 гектаров территории и обезвредили порядка 500 взрывоопасных предметов."Здесь висела инструкция к пульту, к которому приходили провода от минно-взрывных заграждений. На данной табличке мы видим, что там были установлены мины МОН-50 на одном направлении и на другом направлении. Здесь располагалась батарея, которая приводила минно-взрывные заграждения в действие. И от нее здесь находился пульт с кнопками, который определенную мину мог привести в действие", — рассказал командир российских саперов.Он пояснил, что в импровизированной пультовой дежурил наблюдатель, который мог при приближении противника привести определенную мину в действие. По его словам, подходы к каждой мине прикрывались разного рода растяжками, противопехотными и другими минными ловушками."Отходя, украинские войска забрали с собой все самое ценное: пульт, источник питания, который здесь был, а непосредственно минно-взрывные заграждения оставили на местах с тем усмотрением, чтобы при их обезвреживании — а в любом случае туда будут приходить саперы, будут организовывать работы по разминированию — чтобы саперы, соответственно, понесли потери на тех боеприпасах, которые установлены как ловушки", — рассказал Лекс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/obman-1789053045.html
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россия
донбасс
луганская народная республика
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владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика
15:50 17.05.2022 (обновлено: 18:08 17.05.2022)
 
Российские саперы рассказали о минных ловушках украинских силовиков

Российские саперы рассказали, что ВСУ при отходе из Донбасса оставили минные ловушки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМина
Мина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики при отходе из Донбасса оставили ряд минных ловушек, рассказал журналистам командир саперов Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным Лекс.
В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра ВС России и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье ЛНР, сейчас момент работы на ней завершены. Всего с начала работ российские саперы обследовали и разминировали 50 гектаров территории и обезвредили порядка 500 взрывоопасных предметов.
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"Здесь висела инструкция к пульту, к которому приходили провода от минно-взрывных заграждений. На данной табличке мы видим, что там были установлены мины МОН-50 на одном направлении и на другом направлении. Здесь располагалась батарея, которая приводила минно-взрывные заграждения в действие. И от нее здесь находился пульт с кнопками, который определенную мину мог привести в действие", — рассказал командир российских саперов.
Он пояснил, что в импровизированной пультовой дежурил наблюдатель, который мог при приближении противника привести определенную мину в действие. По его словам, подходы к каждой мине прикрывались разного рода растяжками, противопехотными и другими минными ловушками.
"Отходя, украинские войска забрали с собой все самое ценное: пульт, источник питания, который здесь был, а непосредственно минно-взрывные заграждения оставили на местах с тем усмотрением, чтобы при их обезвреживании — а в любом случае туда будут приходить саперы, будут организовывать работы по разминированию — чтобы саперы, соответственно, понесли потери на тех боеприпасах, которые установлены как ловушки", — рассказал Лекс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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