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Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/lnr-1789063249.html
Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово
Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово - РИА Новости, 17.05.2022
Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово
Силы Луганской Народной Республики освободили село Орехово, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:15
2022-05-17T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики освободили село Орехово, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.На опубликованном видео представитель ведомства стоит на фоне украинского танка и указывает на вывеску с наименованием населенного пункта, заявляя, что село "на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР".Ранее во вторник Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об освобождении поселка Дробышево.Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика
россия
украина
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, донбасс
16:15 17.05.2022 (обновлено: 16:41 17.05.2022)
 
Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово

Народная милиция ЛНР заявила, что ее подразделения освободили населенный пункт Орехово

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики освободили село Орехово, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.
На опубликованном видео представитель ведомства стоит на фоне украинского танка и указывает на вывеску с наименованием населенного пункта, заявляя, что село "на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР".
Ранее во вторник Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об освобождении поселка Дробышево.
Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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