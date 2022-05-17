https://ria.ru/20220517/lnr-1789063249.html

Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово

Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово - РИА Новости, 17.05.2022

Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово

Силы Луганской Народной Республики освободили село Орехово, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:15

2022-05-17T16:15

2022-05-17T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики освободили село Орехово, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.На опубликованном видео представитель ведомства стоит на фоне украинского танка и указывает на вывеску с наименованием населенного пункта, заявляя, что село "на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР".Ранее во вторник Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об освобождении поселка Дробышево.Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/dnr-1788964062.html

луганская народная республика

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, донбасс