https://ria.ru/20220517/lnr-1788944673.html
Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных
Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных - РИА Новости, 17.05.2022
Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных
Народная милиция ЛНР заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 5 человек и 3 бронетранспортера, 10 украинских военных сложили оружие РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:05
2022-05-17T10:05
2022-05-17T10:05
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Народная милиция ЛНР заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 5 человек и 3 бронетранспортера, 10 украинских военных сложили оружиеРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
Материал дополняется
Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных
Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных и три бронетранспортера