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Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных - РИА Новости, 17.05.2022
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Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных
Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных - РИА Новости, 17.05.2022
Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных
Народная милиция ЛНР заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 5 человек и 3 бронетранспортера, 10 украинских военных сложили оружие РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:05
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в мире
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украина
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Народная милиция ЛНР заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 5 человек и 3 бронетранспортера, 10 украинских военных сложили оружиеРИА Новости
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в мире, лнр, украина
Материал дополняется
10:05 17.05.2022
 
Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных

Силы ЛНР за сутки ликвидировали пять украинских военных и три бронетранспортера

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники спецназа МВД ЛНР
Сотрудники спецназа МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники спецназа МВД ЛНР. Архивное фото
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Народная милиция ЛНР заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 5 человек и 3 бронетранспортера, 10 украинских военных сложили оружие
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