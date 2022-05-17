Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры
Выставка к 100-летию со дня рождения поэта Левитанского открылась в Музее архитектуры
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. ЩусеваЮрий Левитанский в мастерской В.Сидура. Фото Эд.Гладков
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выставка "Человек иронический. К 100-летию Юрия Левитанского" открылась в Музее архитектуры имени Щусева, сообщает пресс-служба институции.
Вдохновением для названия проекта послужила строка из стихотворения поэта "Сквозь трагический этот век проходит он, иронический человек". В ней озвучена идея "постоянной рефлексии, переоценки собственной жизни, эпохи и ее ценностей".
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. ЩусеваПортрет Ю.Левитанского. В.Плотников
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Портрет Ю.Левитанского. В.Плотников
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. ЩусеваЮ.Левинатский. Без названия. Объект. 1970. Дерево, резьба. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского.
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Ю.Левинатский. Без названия. Объект. 1970. Дерево, резьба. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского.
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. ЩусеваВадим Сидур. Бумага, чб литография, 1971 года, с автографом автора. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского
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Вадим Сидур. Бумага, чб литография, 1971 года, с автографом автора. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
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Портрет Ю.Левитанского. В.Плотников
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
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Ю.Левинатский. Без названия. Объект. 1970. Дерево, резьба. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского.
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
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Вадим Сидур. Бумага, чб литография, 1971 года, с автографом автора. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
"Через призму своего творчества Юрий Давидович, особым, свойственным только ему образом, изучал и постигал отечественный ХХ век. (...) Рассказ о нем — это не только рассказ о поэте, но и рассказ об эпохе", — говорится в пресс-релизе.
В атмосферу того времени позволит погрузиться мультимедиа-экспозиция. В ней представлены воссозданные картины детства и даже интерьер рабочего кабинета поэта. Посетители также увидят документы, рукописи, фотографии, личные предметы и вещи, предоставленные семьей поэта.
"Стихи Юрия Давидовича "оживут" благодаря видеоинсталляциям и видеомэппингу", — добавляют в пресс-службе.
Выставка продлится по 26 июня.