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Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры - РИА Новости, 17.05.2022
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Культура
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Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры
Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры - РИА Новости, 17.05.2022
Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры
Выставка "Человек иронический. К 100-летию Юрия Левитанского" открылась в Музее архитектуры имени Щусева, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:17
2022-05-17T17:17
культура
новости культуры
выставки
музеи
государственный музей архитектуры имени щусева
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выставка "Человек иронический. К 100-летию Юрия Левитанского" открылась в Музее архитектуры имени Щусева, сообщает пресс-служба институции. Вдохновением для названия проекта послужила строка из стихотворения поэта "Сквозь трагический этот век проходит он, иронический человек". В ней озвучена идея "постоянной рефлексии, переоценки собственной жизни, эпохи и ее ценностей". "Через призму своего творчества Юрий Давидович, особым, свойственным только ему образом, изучал и постигал отечественный ХХ век. (...) Рассказ о нем — это не только рассказ о поэте, но и рассказ об эпохе", — говорится в пресс-релизе. В атмосферу того времени позволит погрузиться мультимедиа-экспозиция. В ней представлены воссозданные картины детства и даже интерьер рабочего кабинета поэта. Посетители также увидят документы, рукописи, фотографии, личные предметы и вещи, предоставленные семьей поэта."Стихи Юрия Давидовича "оживут" благодаря видеоинсталляциям и видеомэппингу", — добавляют в пресс-службе.Выставка продлится по 26 июня.
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новости культуры, выставки, музеи, государственный музей архитектуры имени щусева
17:17 17.05.2022
 
Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры

Выставка к 100-летию со дня рождения поэта Левитанского открылась в Музее архитектуры

© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. ЩусеваЮрий Левитанский в мастерской В.Сидура. Фото Эд.Гладков
Юрий Левитанский в мастерской В.Сидура. Фото Эд.Гладков
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выставка "Человек иронический. К 100-летию Юрия Левитанского" открылась в Музее архитектуры имени Щусева, сообщает пресс-служба институции.
Вдохновением для названия проекта послужила строка из стихотворения поэта "Сквозь трагический этот век проходит он, иронический человек". В ней озвучена идея "постоянной рефлексии, переоценки собственной жизни, эпохи и ее ценностей".
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. ЩусеваПортрет Ю.Левитанского. В.Плотников
Портрет Ю.Левитанского. В.Плотников
1 из 3
Портрет Ю.Левитанского. В.Плотников
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. ЩусеваЮ.Левинатский. Без названия. Объект. 1970. Дерево, резьба. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского.
Ю.Левинатский. Без названия. Объект. 1970. Дерево, резьба. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского
2 из 3
Ю.Левинатский. Без названия. Объект. 1970. Дерево, резьба. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского.
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. ЩусеваВадим Сидур. Бумага, чб литография, 1971 года, с автографом автора. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского
Вадим Сидур. Бумага, чб литография, 1971 года, с автографом автора. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского
3 из 3
Вадим Сидур. Бумага, чб литография, 1971 года, с автографом автора. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
1 из 3
Портрет Ю.Левитанского. В.Плотников
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
2 из 3
Ю.Левинатский. Без названия. Объект. 1970. Дерево, резьба. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского.
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
3 из 3
Вадим Сидур. Бумага, чб литография, 1971 года, с автографом автора. Из семейного архива наследников Юрия Левитанского
© Предоставлено Государственным музее архитектуры им. А.В. Щусева
"Через призму своего творчества Юрий Давидович, особым, свойственным только ему образом, изучал и постигал отечественный ХХ век. (...) Рассказ о нем — это не только рассказ о поэте, но и рассказ об эпохе", — говорится в пресс-релизе.
В атмосферу того времени позволит погрузиться мультимедиа-экспозиция. В ней представлены воссозданные картины детства и даже интерьер рабочего кабинета поэта. Посетители также увидят документы, рукописи, фотографии, личные предметы и вещи, предоставленные семьей поэта.
"Стихи Юрия Давидовича "оживут" благодаря видеоинсталляциям и видеомэппингу", — добавляют в пресс-службе.
Выставка продлится по 26 июня.
Знак (Малый Крест) ордена Святой великомученицы Екатерины с бантом на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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