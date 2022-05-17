https://ria.ru/20220517/levitanskiy-1789022228.html

Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры

Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры - РИА Новости, 17.05.2022

Выставка, посвященная поэту Левитанскому, открылась в Музее архитектуры

Выставка "Человек иронический. К 100-летию Юрия Левитанского" открылась в Музее архитектуры имени Щусева, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:17

2022-05-17T17:17

2022-05-17T17:17

культура

новости культуры

выставки

музеи

государственный музей архитектуры имени щусева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789000534_0:498:1501:1342_1920x0_80_0_0_dc7e897eca885c7d6b3cbafeaba7705e.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выставка "Человек иронический. К 100-летию Юрия Левитанского" открылась в Музее архитектуры имени Щусева, сообщает пресс-служба институции. Вдохновением для названия проекта послужила строка из стихотворения поэта "Сквозь трагический этот век проходит он, иронический человек". В ней озвучена идея "постоянной рефлексии, переоценки собственной жизни, эпохи и ее ценностей". "Через призму своего творчества Юрий Давидович, особым, свойственным только ему образом, изучал и постигал отечественный ХХ век. (...) Рассказ о нем — это не только рассказ о поэте, но и рассказ об эпохе", — говорится в пресс-релизе. В атмосферу того времени позволит погрузиться мультимедиа-экспозиция. В ней представлены воссозданные картины детства и даже интерьер рабочего кабинета поэта. Посетители также увидят документы, рукописи, фотографии, личные предметы и вещи, предоставленные семьей поэта."Стихи Юрия Давидовича "оживут" благодаря видеоинсталляциям и видеомэппингу", — добавляют в пресс-службе.Выставка продлится по 26 июня.

https://ria.ru/20220517/vystavka-1788955820.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, государственный музей архитектуры имени щусева