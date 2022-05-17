Рейтинг@Mail.ru
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220517/leschenko-1789007415.html
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан - РИА Новости, 17.05.2022
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан
Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о поездке певца в другую страну. В социальных сетях ранее появились слухи, что исполнитель стал РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:33
2022-05-17T18:04
шоубиз
знаменитости
лев лещенко
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770280899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b46e788032d7662ca9626e584da5d7f0.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о поездке певца в другую страну. В социальных сетях ранее появились слухи, что исполнитель стал налогоплательщиком Казахстана.Гайдель подтвердил, что Лещенко действительно ездил туда по "личным делам", однако сейчас находится в Москве, сообщает "Пятый канал".Он также добавил, что артист больше не собирается покидать Россию.Ранее Максим Галкин поделился свежим фото Аллы Пугачевой из Израиля. На нем она запечатлена с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.
https://ria.ru/20220517/aguzarova-1788976575.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770280899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9014433289a5777c3751798dd5882cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, лев лещенко, шоу-бизнес
14:33 17.05.2022 (обновлено: 18:04 17.05.2022)
 
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан

Директор фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель объяснил его поездку в Казахстан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце
Певец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о поездке певца в другую страну. В социальных сетях ранее появились слухи, что исполнитель стал налогоплательщиком Казахстана.
Гайдель подтвердил, что Лещенко действительно ездил туда по "личным делам", однако сейчас находится в Москве, сообщает "Пятый канал".

"Он в Москве. Он был в Казахстане, сейчас в Москве. Он зашел в банк, сделал какие-то свои личные дела и все", – отметил Гайдель.

Он также добавил, что артист больше не собирается покидать Россию.
Ранее Максим Галкин поделился свежим фото Аллы Пугачевой из Израиля. На нем она запечатлена с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.
Пикник Афиши - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
11:57Шоубиз
Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену
 
ШоубизЗнаменитостиЛев ЛещенкоШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала