https://ria.ru/20220517/leschenko-1789007415.html
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан - РИА Новости, 17.05.2022
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан
Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о поездке певца в другую страну. В социальных сетях ранее появились слухи, что исполнитель стал РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:33
2022-05-17T14:33
2022-05-17T18:04
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лев лещенко
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о поездке певца в другую страну. В социальных сетях ранее появились слухи, что исполнитель стал налогоплательщиком Казахстана.Гайдель подтвердил, что Лещенко действительно ездил туда по "личным делам", однако сейчас находится в Москве, сообщает "Пятый канал".Он также добавил, что артист больше не собирается покидать Россию.Ранее Максим Галкин поделился свежим фото Аллы Пугачевой из Израиля. На нем она запечатлена с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.
https://ria.ru/20220517/aguzarova-1788976575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лев лещенко, шоу-бизнес
14:33 17.05.2022 (обновлено: 18:04 17.05.2022)
Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан
Директор фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель объяснил его поездку в Казахстан