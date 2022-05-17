https://ria.ru/20220517/leschenko-1789007415.html

Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан

Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан - РИА Новости, 17.05.2022

Директор фонда Льва Лещенко объяснил его поездку в Казахстан

Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о поездке певца в другую страну. В социальных сетях ранее появились слухи, что исполнитель стал РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:33

2022-05-17T14:33

2022-05-17T18:04

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о поездке певца в другую страну. В социальных сетях ранее появились слухи, что исполнитель стал налогоплательщиком Казахстана.Гайдель подтвердил, что Лещенко действительно ездил туда по "личным делам", однако сейчас находится в Москве, сообщает "Пятый канал".Он также добавил, что артист больше не собирается покидать Россию.Ранее Максим Галкин поделился свежим фото Аллы Пугачевой из Израиля. На нем она запечатлена с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.

https://ria.ru/20220517/aguzarova-1788976575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лев лещенко, шоу-бизнес