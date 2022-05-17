https://ria.ru/20220517/lechenie-1788925368.html
Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины
Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины
Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T05:37
2022-05-17T05:37
2022-05-17T05:37
специальная военная операция на украине
украина
в мире
херсонская область
запорожская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.По его словам, крымские медики также готовы отправиться в освобожденные регионы для осмотра детей и определения, какая им нужна медицинская помощь.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220517/buduschee-1788925230.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, херсонская область , запорожская область, республика крым
Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины
Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей