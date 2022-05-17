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Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/lechenie-1788925368.html
Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины
Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины - РИА Новости, 17.05.2022
Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины
Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T05:37
2022-05-17T05:37
специальная военная операция на украине
украина
в мире
херсонская область
запорожская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.По его словам, крымские медики также готовы отправиться в освобожденные регионы для осмотра детей и определения, какая им нужна медицинская помощь.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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украина
херсонская область
запорожская область
республика крым
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украина, в мире, херсонская область , запорожская область, республика крым
05:37 17.05.2022
 
Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины

Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
"Мы готовы принимать детей из Херсонской и Запорожской областей и оказывать им полную медицинскую помощь", - сказал РИА Новости Скорупский.
По его словам, крымские медики также готовы отправиться в освобожденные регионы для осмотра детей и определения, какая им нужна медицинская помощь.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреХерсонская областьЗапорожская областьРеспублика Крым
 
 
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