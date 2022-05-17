https://ria.ru/20220517/lechenie-1788925368.html

Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины

Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины - РИА Новости, 17.05.2022

Крым готов принимать на лечение детей из освобожденных регионов Украины

Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T05:37

2022-05-17T05:37

2022-05-17T05:37

специальная военная операция на украине

украина

в мире

херсонская область

запорожская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Крым готов принимать на лечение детей из Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.По его словам, крымские медики также готовы отправиться в освобожденные регионы для осмотра детей и определения, какая им нужна медицинская помощь.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220517/buduschee-1788925230.html

украина

херсонская область

запорожская область

республика крым

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Максим Горбачев

украина, в мире, херсонская область , запорожская область, республика крым