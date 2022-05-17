https://ria.ru/20220517/ldpr-1789001574.html

ЛДПР попытается создать "коллективного Жириновского", считают политологи

ЛДПР попытается создать "коллективного Жириновского", считают политологи - РИА Новости, 17.05.2022

ЛДПР попытается создать "коллективного Жириновского", считают политологи

Либерал-демократы могут выбрать формат управления партией из нескольких человек с попыткой создать "коллективного Жириновского" для ее руководства, потому что... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:54

2022-05-17T12:54

2022-05-17T13:38

политика

ярослав нилов

леонид слуцкий (тренер)

лдпр

кпсс

центр политической информации

владимир жириновский

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Либерал-демократы могут выбрать формат управления партией из нескольких человек с попыткой создать "коллективного Жириновского" для ее руководства, потому что способного заменить основателя партии Владимира Жириновского политика в партии нет, считают опрошенные РИА Новости политологи.Ранее первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой долей вероятности, выберет Леонида Слуцкого своим председателем. Позднее ряд Telegram-каналов сообщили, что в ЛДПР не исключают вариантов объединения с "Родиной"."В ЛДПР сейчас идет очень серьезная работа по выстраиванию системы сдерживания и противовесов внутри партии, так как там несколько центров влияния. Скорее всего, речь идет о формировании коллективного управления ЛДПР, даже если будет выбран один лидер, он все равно будет опираться на мнение авторитетных товарищей внутри ЛДПР, что позволит партии сохраниться... Сейчас речь идет о создании "коллективного Жириновского", который будет управлять партией. Я уверен, что такой вариант наиболее оптимален для ЛДПР", - считает директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.Соответствующее мнение разделяет и президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, по словам которого, формат коллективного руководства наиболее вероятен для партии ЛДПР."Понятно, что ни Слуцкий, ни кто-либо еще внутри партии не может быть безоговорочным лидером, соответственно будет какой-то формат коллективного руководства. Давайте вспомним историю КПСС, принцип демократического централизма. Один человек возглавляет партию, другой - фракцию, третий - аппарат. В мире хватает примеров, когда у партии нет единоличного лидера, а есть команда, которая ей руководит. ЛДПР - это партия лидерского типа. Жириновского не стало, и человека, который мог бы его заменить с точки зрения публичной политики, сегодня в партии нет, это реальность", - пояснил Минченко.По словам эксперта, Слуцкий наиболее вероятно будет избран новым руководителем партии, хотя конкуренты у него есть.Однако комментируя перспективу слияния партии ЛДПР с партией "Родина", эксперты разошлись во мнении об успехе инициативы. Так, Минченко считает, что обе партии "идеологически близкие проекты". Более того, по его словам, у "Родины" есть большая региональная сеть, а также "одна из самых сильных в стране команд политтехнологов", что было бы для ЛДПР "неплохим вариантом". При этом Мухин считает, что об успешном слиянии говорить не приходится, потому что "сложения потенциала" партий не произойдет, а "Родина" просто растворится в ЛДПР."Характер формирования российских партийных проектов не позволяет говорить об успешном слиянии кого бы то ни было с кем бы то ни было. Предполагается, что за таким слиянием следует арифметическое сложение потенциала, но выходит, что партийные проекты теряют в результате. Поэтому не думаю. Что будет громкое слияние, если и технически это произойдет, то партия Родина просто растворится в ЛДПР. И Тогда мы будем говорить о растворении, а не слиянии", - заключил Мухин.

https://ria.ru/20220517/ldpr-1788996833.html

https://ria.ru/20220516/zolochevskiy-1788853340.html

https://ria.ru/20220516/vybory-1788827978.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, ярослав нилов, леонид слуцкий (тренер), лдпр, кпсс, центр политической информации, владимир жириновский