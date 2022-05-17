https://ria.ru/20220517/lavrov-1788986036.html

Запад отказывается подтвердить приверженность демократии, заявил Лавров

Запад отказывается подтвердить приверженность демократии, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022

Запад отказывается подтвердить приверженность демократии, заявил Лавров

Запад по факту отказывается подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах, не закрепляя в рамках международных отношений верховенство закона... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:09

2022-05-17T12:09

2022-05-17T12:09

в мире

оон

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад по факту отказывается подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах, не закрепляя в рамках международных отношений верховенство закона и демократические ценности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В наших контактах с американцами, особенно, они на переговорах в ООН предлагают формулировки в итоговый документ каких-то конференций и записывают, что все мы обязуемся уважать права человека, уважать верховенство закона, уважать демократические ценности. Мы против этого, конечно, не спорим, потому что все это содержится в универсально одобренных документах. Мы как раз привержены к тому, чтобы вот эти универсально применимые и универсально поддержанные договоренности и оставались в основе нашей общей работы поощрению и уважению прав человека", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты"."Как только мы предлагаем западным странам: "Давайте подчеркнем, что верховенство права и демократические ценности также необходимо закреплять в рамках международных отношений, не внутри стран, а на международной арене". Нам говорят- знаете, давайте пока этого лучше делать не будем, и отказываются подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах", - добавил Лавров.По его словам, это прямо противоречит тому самому принципу, который закреплен в уставе ООН и который, по большому счету, является "предтечей" многополярности. Принцип, согласно которому, как записано в уставе ООН, основанный на уважении суверенного равенства государств."Не уважают наши западные партнеры суверенное равенство, не хотят они многополярности, они провозгласили однополярный мир", - заключил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/peskov-1788976442.html

https://ria.ru/20220517/vysylka-1788974178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, сергей лавров