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Запад отказывается подтвердить приверженность демократии, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
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Запад отказывается подтвердить приверженность демократии, заявил Лавров
Запад отказывается подтвердить приверженность демократии, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
Запад отказывается подтвердить приверженность демократии, заявил Лавров
Запад по факту отказывается подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах, не закрепляя в рамках международных отношений верховенство закона... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:09
2022-05-17T12:09
в мире
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад по факту отказывается подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах, не закрепляя в рамках международных отношений верховенство закона и демократические ценности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В наших контактах с американцами, особенно, они на переговорах в ООН предлагают формулировки в итоговый документ каких-то конференций и записывают, что все мы обязуемся уважать права человека, уважать верховенство закона, уважать демократические ценности. Мы против этого, конечно, не спорим, потому что все это содержится в универсально одобренных документах. Мы как раз привержены к тому, чтобы вот эти универсально применимые и универсально поддержанные договоренности и оставались в основе нашей общей работы поощрению и уважению прав человека", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты"."Как только мы предлагаем западным странам: "Давайте подчеркнем, что верховенство права и демократические ценности также необходимо закреплять в рамках международных отношений, не внутри стран, а на международной арене". Нам говорят- знаете, давайте пока этого лучше делать не будем, и отказываются подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах", - добавил Лавров.По его словам, это прямо противоречит тому самому принципу, который закреплен в уставе ООН и который, по большому счету, является "предтечей" многополярности. Принцип, согласно которому, как записано в уставе ООН, основанный на уважении суверенного равенства государств."Не уважают наши западные партнеры суверенное равенство, не хотят они многополярности, они провозгласили однополярный мир", - заключил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/peskov-1788976442.html
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в мире, оон, сергей лавров
12:09 17.05.2022
 
Запад отказывается подтвердить приверженность демократии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад отказывается подтвердить приверженность демократичности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад по факту отказывается подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах, не закрепляя в рамках международных отношений верховенство закона и демократические ценности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В наших контактах с американцами, особенно, они на переговорах в ООН предлагают формулировки в итоговый документ каких-то конференций и записывают, что все мы обязуемся уважать права человека, уважать верховенство закона, уважать демократические ценности. Мы против этого, конечно, не спорим, потому что все это содержится в универсально одобренных документах. Мы как раз привержены к тому, чтобы вот эти универсально применимые и универсально поддержанные договоренности и оставались в основе нашей общей работы поощрению и уважению прав человека", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
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"Как только мы предлагаем западным странам: "Давайте подчеркнем, что верховенство права и демократические ценности также необходимо закреплять в рамках международных отношений, не внутри стран, а на международной арене". Нам говорят- знаете, давайте пока этого лучше делать не будем, и отказываются подтверждать свою приверженность демократичности в мировых делах", - добавил Лавров.
По его словам, это прямо противоречит тому самому принципу, который закреплен в уставе ООН и который, по большому счету, является "предтечей" многополярности. Принцип, согласно которому, как записано в уставе ООН, основанный на уважении суверенного равенства государств.
"Не уважают наши западные партнеры суверенное равенство, не хотят они многополярности, они провозгласили однополярный мир", - заключил министр.
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